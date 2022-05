Hambúrger vegano do McDonald’s faz sucesso em vendas com o impulso de ONG

Enquanto no Brasil o McDonald’s ainda enfrenta críticas pelo sanduíche de picanha sem picanha, nos EUA a ausência de carne bovina é que impulsiona as vendas de uma nova linha de produtos à base de plantas. Mais especificamente, o apoio do Grupo pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA, na sigla em inglês) é que deu o empurrão. A organizador sem fins lucrativos trabalhou com fabricantes do McDonald’s no Texas e na Califórnia e deu o seu aval para a oferta do McPlant, em uma grande jogada de marketing da companhia de fast-food.

A empresa não divulgou o valor exato das vendas. A informação oficial foi da venda alta do hambúrguer por 5,39 dólares, preço comparável a sanduíches maiores. O McDonald’s está testando hambúrgueres à base de plantas em 600 locais nos EUA. A PETA acredita que o aumento da venda de produtos vegetarianos ou veganos pode reduzir significativamente a demanda por produtos à base de carne e, consequentemente, reduzir o sofrimento dos animais na cadeia produtiva. Antes da chegada do McPlant, a PETA já havia organizado diversos protestos contra o tratamento de animais nas cadeias de suprimentos do McDonald’s e de outras redes de fast-food.

O McPlant é vendido nos EUA e, mais recentemente, em parte da Europa. O slogan de cruelty-free (ausência de crueldade na produção) é um dos grandes investimentos da maior rede de fast food do mundo. Mas a jogada não é só McDonald’s. José Cil, o CEO do Restaurant Brands International, que controla o Burger King, já anunciou o interesse em tornar a produção da rede de fast-food 50% livre de carne até à próxima década.