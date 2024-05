Haddad vai a Roma para tratar sobre taxação de fortunas com o papa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará na próxima semana de uma visita oficial ao Vaticano e Roma, na Itália, para uma audiência com o papa Francisco. No encontro, o ministro abordará a taxação de grandes fortunas, medida considerada justa pelo governo Lula para distribuição da riqueza e um dos tópicos essenciais da agenda fiscal local, além da tragédia no Rio Grande do Sul.

Na visita, que acontece nos dias 4 e 5 de junho, Haddad comparecerá a uma conferência sobre a crise da dívida em países do sul global, organizada pela Universidade de Columbia e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. A agenda de Haddad inclui ainda uma reunião com o ministro da Economia da Espanha, Carlos Cuerpo, cujo objetivo é estreitar os laços dos dois países por meio da discussão de oportunidades de cooperação em áreas de interesse de ambos.

A taxação de grandes fortunas é um dos temas principais da trilha financeira do G20 no qual o Brasil preside até novembro. O país tem defendido a implementação de políticas fiscais mais justas, que garantam uma distribuição equitativa da riqueza, tanto para o combate a fome quanto para mudanças climáticas. “[A taxação] é vista como uma medida essencial para reduzir a desigualdade econômica global. O Brasil, sob a presidência do G20, tem defendido a implementação de políticas fiscais mais justas, que garantam uma distribuição equitativa da riqueza”, afirmou o Ministério da Fazenda. Segundo a pasta, o assunto será levado ao papa Francisco, “que tem sido um defensor vocal da justiça social e da responsabilidade econômica”.

Além da audiência com o papa e da participação na conferência, Haddad fará uma reunião bilateral com o ministro das Finanças da Espanha, Carlos Cuerpo. Esta reunião visa estreitar os laços econômicos entre Brasil e Espanha, discutindo oportunidades de cooperação em áreas de interesse mútuo. Haddad parte de São Paulo rumo à Itália na segunda-feira e retornará ao Brasil na quarta-feira. Os horários dos encontros e mais informações a respeito da viagem serão informados oportunamente.