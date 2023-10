Haddad sinaliza aceite da Fazenda em ampliar fundo regional na tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu nesta segunda-feira, 23, que o governo aceita ampliar o volume de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) para aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional. Esse é um dos pleitos dos governadores para destravar a proposta. O relatório da Proposta de Emenda à Constituição é esperado para os próximos dias.

No texto aprovado na Câmara dos Deputados estão previstos 40 bilhões de reais para o FDR até 2033. São 8 bilhões de reais em 2029, 16 bilhões de reais em 2030, 24 bilhões de reais em 2031, 32 bilhões de reais em 2032 e, por fim, os 40 bilhões de reais em 2033.

O grau da elevação, no entanto, ainda está em discussão. Segundo Haddad, a pasta está preparando uma proposta para apresentar ao relator da Reforma Tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM). “Nós vamos ampliar um pouco [os recursos], acho que em um patamar suficiente para atender ao pleito. O importante é votar a reforma agora”, disse Haddad. Nessa segunda, o ministro se reuniu tanto com líderes do Senado quanto com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para tratar da tributária.

A mudança no sistema de impostos do Brasil preveem a criação de um Imposto de Valor Agregado, IVA. Uma das principais mudanças é que a cobrança passará a ser feita no destino, ou seja, onde os produtos e serviços são consumidos. O mecanismo muda a lógica atual, em que os impostos são cobrados na origem, isto é, onde os bens são produzidos. Com a mudança, os estados perdem uma das maiores fontes de incentivo a instalação de empresas em seus territórios. O modelo tende a acabar com a guerra fiscal, mas os estados alegam que perdem recursos para seu desenvolvimento. O texto da tributária prevê esse fundo de desenvolvimento regional que visa a substituir esses incentivos, transferindo recursos diretos para os estados.