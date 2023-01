Haddad promete novo arcabouço fiscal já no primeiro semestre

Em seu primeiro discurso como ministro da Fazenda empossado, Fernando Haddad mostrou que seu grande desafio será equilibrar a confiança dos investidores e a realização das políticas sociais caras ao PT. Entre críticas e provocações ao governo de Jair Bolsonaro e ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, Haddad se comprometeu a entregar ainda no primeiro semestre um projeto de novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, chamado de “estupidez” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na véspera.

Segundo Haddad, a nova âncora fiscal buscará uma regra que “organize as contas públicas, que seja confiável, e, principalmente, respeitada e cumprida”. “O arcabouço fiscal que pretendemos encaminhar precisa ter a premissa de ser confiável e demonstrar tecnicamente a sustentabilidade das finanças públicas. Um arcabouço que abrace o financiamento do guarda-chuva de programas prioritários do governo, ao mesmo tempo que garanta a sustentabilidade da dívida pública”, afirmou. Além do arcabouço fiscal, o novo governo deve trabalhar em prol da reforma tributária, com a simplificação de impostos.

Ele lembrou os diversos furos no teto feitos pelo governo de Jair Bolsonaro, que estourou a âncora fiscal em cerca de 800 bilhões de reais nos últimos quatro anos, chamando a atenção principalmente para os gastos com programas sociais e desonerações praticadas pelo governo anterior, com fins eleitoreiros. Segundo Haddad, a PEC da Transição, que abriu espaço no teto de gastos, buscou mostrar o tamanho do problema encontrado.

Na tentativa de agradar ao mercado financeiro e não desagradar à base política que elegeu Lula, Haddad acenou para ambos. “Não existe mágica, nem malabarismos financeiros. O que existe para garantir um Estado fortalecido é a previsibilidade econômica, confiança dos investidores e transparência com as contas públicas”, disse. “O diálogo é a maior ferramenta da política, e o melhor caminho para encontrar o denominador comum dos anseios da população brasileira e do mercado.”

Posto Ipiranga

Haddad também fez uma referência ao antigo ocupante da pasta, Paulo Guedes, que concentrava poderes e era chamado de “posto Ipiranga” por Bolsonaro. No governo anterior, a pasta unificou os Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, agora desmembrados para Fazenda, Planejamento, Gestão e Desenvolvimento, Indústria e Comércio.