Haddad indica duas servidoras de carreira para presidência de Caixa e BB

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira, 30, o nome de duas mulheres para comandar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A servidora Rita Serrano será a nova presidente da Caixa e Tarciana Medeiros, que é servidora do Banco do Brasil comandará o outro banco estatal.

Rita Serrano é funcionária da Caixa Econômica Federal há 33 anos. Lá, desempenhou diversas funções. Ela presidiu o sindicato dos Bancários do ABC Paulista por entre 2006 e 2012. Desde 2014, é conselheira eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa e no recente período passou a coordenar o comitê nacional em defesa das empresas públicas. A Caixa é executora do braço social do governo, operando o Auxílio Brasil (que voltará a se chamar bolsa família) e linhas de crédito de moradia tanto para pessoas de baixa renda quanto focadas na classe média, como uso do FGTS.

Tarciana Medeiros está no Banco do Brasil desde 2000 e é gerente executiva desde 2019. Medeiros será a primeira mulher a presidir a instituição bicentenária. O Banco do Brasil tem função estratégica em linhas de crédito principalmente no agronegócio.