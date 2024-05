Haddad: Governo planeja linha de crédito para reconstrução de casas no RS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite desta segunda-feira, 6, à imprensa, que o governo planeja a criação de uma linha de crédito específica para a reconstrução de casas no Rio Grande do Sul, estado afetado desde a semana passada por fortes temporais. “Nem todo mundo, a maioria das pessoas não tem cobertura de seguro, então isso tudo vai ter que ser visto”, disse o ministro.

Haddad afirmou que podem atuar nessas linhas de crédito o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa e o Banco do Brasil. O ministro se reúne nesta terça com a presidente do BB, Tarciana Medeiros.

Segundo Haddad, o ministério trabalha rapidamente e deve apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça as propostas de ações, com expectativa de decisões já na quarta.

Haddad também citou a possibilidade de diferimento (adiamento) de pagamento de tributos de empresas e a discussão sobre qual vai ser o tratamento dado à dívida do Rio Grande do Sul com a União, “para que o estado também recupere capacidade de investimento”.

A discussão sobre as dívidas dos estados com a União já estava em pauta nos últimos meses, e deve ser faseada no caso do Rio Grande do Sul. “É um caso totalmente atípico, que precisa de um tratamento específico, inclusive foi objeto de conversa nossa do Executivo com o Legislativo, junto ao presidente (Arthur) Lira e ao presidente (Rodrigo) Pacheco, que nós íamos dar um tratamento emergencial para essa questão e isso não ia nos impedir de depois, numa segunda fase, continuar as tratativas em torno disso”, afirmou.