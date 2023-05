Haddad espera ‘urgência’ hoje e votação em plenário na próxima semana

O regime de urgência garante que a matéria “fure fila” na votação da Câmara. Isto é, não é necessário a passagem por comissões e o texto vai direto para o plenário. Os deputados vão avaliar o substitutivo do relator Cláudio Cajado (PP-BA), apresentado no início da semana. Cajado manteve as diretrizes principais do projeto, como a meta de resultado primário e a limitação do crescimento das despesas a 70% das receitas, porém, inseriu uma série de gatilhos caso as metas sejam descumpridas.

Para aprovação do texto, são necessários os votos de pelo menos 257 dos 513 deputados tanto na votação da urgência quanto para a aprovação do projeto de Lei. Após passar pelo plenário da Câmara, o texto vai para o Senado Federal e, se aprovado, vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).