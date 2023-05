Haddad espera desfecho ‘rápido’ em julgamento bilionário parado no STF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 2, esperar um desfecho rápido sobre o julgamento que permite à União cobrar Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) sobre incentivos fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A ação tem potencial para aumentar a arrecadação do governo em ao menos 47 bilhões de reais. A permissão, validada pelo Superior Tribunal de Justiça, foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.

Haddad esteve reunido com o ministro na manhã dessa terça, acompanhado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do Advogado-Geral da União, Jorge Messias. “Fui explicar justamente a diferença entre a decisão tomada sobre o PIS/Cofins e a decisão sobre o Imposto de Renda e contribuição social. É completamente diferente”, disse Haddad. “Creio que nós fomos felizes na explicação e obviamente que isso deve ter um desfecho, imagino que rápido, no Supremo Tribunal Federal”, declarou a jornalistas.

O ministro da Fazenda enfatizou que houve uma “vitória importante” no STJ sobre o tema por causa da decisão unânime do colegiado (9 votos a 0). A medida autorizada está suspensa até deliberação em plenário do STF.

A decisão de Mendonça atende um pedido da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). A entidade solicitou a suspensão do julgamento do STJ alegando que o STF está analisando um caso semelhante. A resolução do STJ fortaleceu a tese da Fazenda que questiona a possibilidade de empresas usarem benefícios fiscais de ICMS para reduzir a base de incidência de dois tributos federais (no caso, IRPJ e CSLL). A decisão restringe o mecanismo apenas para situações em que os valores são ligados a investimentos, fechando a brecha que permite que empresas usem os montantes relacionados a despesas correntes.

Haddad tenta aumentar a arrecadação do governo como forma de sustentar as base do novo arcabouço fiscal. Segundo o ministro, são necessários entre 110 bilhões a 150 bilhões de reais para conseguir o cumprimento nas metas do projeto.