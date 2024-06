Haddad se encontra com papa Francisco por taxação dos super-ricos

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está no Vaticano e deve se encontrar com o papa Francisco nesta quinta-feira. Na audiência, o petista apresentará os temas que o Brasil vem defendendo durante a presidência do G20, como a taxação dos super-ricos.

Haddad busca aumentar a base de apoio para o projeto brasileiro de uma taxação global, que segundo ele teria os recursos direcionados para combater a fome e mudanças climáticas de forma coordenada. Além do tema dos super-ricos, Haddad deve tratar da questão climática, com atenção para a tragédia do Rio Grande do Sul, e a crise da dívida dos países do sul global, informa o Ministério da Fazenda. Na terça-feira, Haddad esteve com o ministro da Economia e Finanças da Itália, Giancarlo Giorgietti e também participou da conferência Enfrentando a crise da dívida no Sul Global, evento co-organizado pela Universidade de Columbia e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais.