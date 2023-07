Haddad e seu novo aliado de peso pela tributária: Tarcísio de Freitas

Tarcísio afirmou que o estado de São Paulo será “parceiro” na aprovação do texto, mas disse que faltam ajustes em “pontos fáceis”. “Está muito fácil construir o entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que a alavanca que está faltando agora, para a gente ter um impulso, os pontos nossos são fáceis de ser ajustados”, disse ele, que se diz 95% alinhado com o texto. Com as alterações, segundo o político, há uma boa equação para trabalhar pelo convencimento de parlamentares a favor da proposta.

Haddad elogiou o ex-adversário eleitoral, afirmando que a sinalização do governador ajuda no trabalho de angariar votos e construir um placar confortável para a aprovação. “Nossa atuação tem sido técnica no sentido de dar ao relator as melhores condições para incorporar mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem”, disse. “Não estamos mirando o número de votos necessários para passar. Nós queremos superar o mínimo para passar a ideia que é um projeto de país que tá em curso”.

O ponto de discordância dos governadores é o Conselho Federativo, órgão que será responsável por centralizar a arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e redistribuir para estados e municípios. Tarcísio propõe a criação de uma Câmara de Compensação para a redistribuição dos impostos que incidem em mais de um ente federativo. O argumento é que há uma melhora na governança e o pleito dos estados é que essa mudança seja incorporada ao texto da PEC. Na véspera, o relator do texto, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) sinalizou uma busca de solução ao entrave posto por governadores. “O limite dessa solução é o não comprometimento do novo sistema tributário. Não podemos estruturar um IVA que não garanta a transferência de compensações de crédito aos municípios, estados e empresas”, disse.