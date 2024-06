Haddad diz ter ‘confiança nas pessoas indicadas’ para o BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite desta quarta-feira, 19, que tem “confiança nas pessoas indicadas” para o Banco Central (BC). A fala se deu após a decisão unânime do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC de manter a taxa básica de juros em 10,5% ao ano.

A jornalistas, Haddad afirmou que primeiro vai ler o comunicado e a ata da reunião, que será divulgada na semana que vem, antes de decidir se vai comentar sobre a manutenção da taxa. O ministro disse que “a economia vai crescer e gerar emprego” e que o governo está “no caminho certo”.

Questionado se os juros poderiam ser um obstáculo ao crescimento, Haddad disse que qualquer que seja a dificuldade “nós vamos superar”.

O Copom manteve, em decisão unânime, os juros em 10,5% ao ano. Todos os diretores, inclusive aqueles que foram indicados ao Banco Central pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram favoráveis. Após as duras críticas do petista ao BC e ao presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, nesta semana, havia dúvidas se os indicados por Lula defenderiam a manutenção da Selic ou votariam por cortar a taxa.

O ministro ainda afirmou que a revisão de gastos do governo, motivo de reunião dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros auxiliares da área econômica nesta semana é “um processo orçamentário normal, a gente vai acertando no Orçamento”.