Haddad diz que levará a Lula pedidos de estados do Nordeste sobre dívidas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 3, a jornalistas, que o governo federal vai discutir internamente as propostas de governadores do Nordeste para aliviar os problemas nas finanças dos estados.

Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniram nesta quarta com governadores da região no Palácio do Planalto. Segundo o chefe da Fazenda, o pleito será levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não participou do encontro.

“Eles apresentaram um pleito, natural. Um pleito, alguns até antigos, que foram recolocados à luz dessa abertura que o presidente deu de discutir o pacto federativo”, afirmou Haddad. Eu coloquei os constrangimentos por parte da União, o esforço que nós estamos fazendo aqui pelas contas nacionais. Há uma compreensão muito grande por parte dos governadores de que não adianta você descobrir um para cobrir o outro.”

Haddad afirmou que os estados do Nordeste têm uma “dívida muito pequena”. O ministro, porém, salientou que alguns têm débitos com bancos públicos e que o pedido de alongamento das dívidas precisa ser discutida com as instituições financeiras, “que têm governança interna”.

Pedidos dos governadores

Os problemas nas finanças estaduais se agravaram com as perdas de arrecadação causadas pela desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em vigor há quase dois anos.

As alternativas propostas preveem aumento do percentual de repasses ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), o alongamento de dívidas com instituições financeiras e o parcelamento de precatórios (dívidas reconhecidas pela Justiça) e débitos previdenciários.

“Aquilo [desoneração do ICMS] trouxe, sem dúvida nenhuma, um impacto violento, que causou uma redução brutal nas receitas dos estados”, afirmou a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, presidente o Consórcio do Nordeste, formado pelos nove governadores da região.

As leis complementares 192 e 194 impuseram, em junho de 2022, um teto de 17% ou de 18% (dependendo do estado) para o ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transporte público. Anteriormente, havia estado que cobrava mais de 30% de ICMS sobre os combustíveis.

Para neutralizar as perdas de arrecadação, a União foi obrigada a compensar as unidades da Federação, e um acordo foi celebrado em março do ano passado, prevendo uma compensação de R$ 26,9 bilhões, a ser equacionada até 2026, por meio, principalmente, do abatimento de dívidas dos estados com o governo federal.

Atualmente, salientou Fátima Bezerra, alguns estados nordestinos, mesmo sendo menos endividados do que estados de outras regiões, como Sul e Sudeste, estão com dificuldades em garantir o custeio da máquina pública, realizar pagamento das despesas obrigatórias, além de incapacidade para investimentos.

Desoneração da folha de municípios

Haddad afirmou que a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento de municípios será retomada na semana que vem. “Esta semana está um pouco morna, mas, na semana que vem, voltamos à mesa”.

Em dezembro, o governo encaminhou uma medida provisória que, além de reonerar a folha de pagamento de empresas de dezessete setores da economia que mais empregam, reonerava também a folha de municípios de até 156 mil habitantes. Nesta semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deixou caducar esses trechos.

(Com Agência Brasil)