Haddad diz que arcabouço deve ser votado daqui a duas semanas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a votação do novo arcabouço fiscal deve ficar para a segunda quinzena de maio. Segundo o ministro, a votação irá acontecer após as viagens dele, para o Japão, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aos Estados Unidos. Ambos estarão fora na próxima semana, sendo assim, o novo arcabouço deve ser avaliado pelos deputados na semana do dia 15.

Haddad se reuniu nessa quarta com Lira e com o deputado federal Claudio Cajado (PP-BA), relator do texto, para definir o calendário da matéria. Sem precisar as datas, que devem ser divulgadas pelo relator, Haddad afirmou que o relatório deve ser divulgado já na próxima semana para dar tempo de tirar dúvidas de parlamentares sobre a proposta. “Obviamente que na reta final pode ter alguma dúvida, alguma questão de redação e interpretação”, justificou Haddad.

De acordo com o ministro, a espinha dorsal do texto deve ser mantida pelo relator, que tem trabalhado com técnicos da área econômica do governo. “O relator está recebendo sugestões, mas pelo o que percebi da conversa, a espinha dorsal do projeto, que é garantir responsabilidade fiscal com flexibilidade e inteligência, para obter resultados pretendidos, com trajetória das variáveis macroeconômicas bem ajustadas e horizonte de médio e longo prazo adequado para investidores se sentirem à vontade de virem ao Brasil, penso que está alinhado”, falou o ministro.

Segundo Haddad, o novo arcabouço fiscal, junto com a reforma tributária, fará o Brasil “decolar”.”Estamos no caminho de deixar o Brasil pronto para decolar. Aprovando a reforma tributária, o arcabouço fiscal e as reonerações, temos uma estrada pavimentada para o Brasil seguir seu rumo, com crescimento compatível com o potencial do país”, falou o ministro da Fazenda aos jornalistas.

