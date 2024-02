Haddad confirma que Receita investiga suspeita de irregularidades no Perse

“O programa não pode ter essa dimensão, isso é muito ruim para o país, que não está em condições de gastar esse dinheiro, desperdiçar, diante de quadro que inspira cuidado, de equilibrar as contas, para que os juros caiam, e todo mundo possa desenvolver seus negócios e trabalho e gerando emprego para toda sociedade”, afirmou em entrevista a jornalistas. “Não vamos fazer uma caça as bruxas. Mas quem errou vai ser punido na forma da lei”, disse.

Segundo Haddad, servidores do órgão preparam relatório com o detalhamento de empresas que teriam se beneficiado do programa de forma irregular. A suspeita é de que empresas que não são do setor de eventos passaram a atuar nesta área para ter o benefício fiscal. Segundo o ministro, o programa previa despesas de 4 bilhões de reais por ano, mas elas foram mais que o triplo e chegaram a 17 bilhões de reais.

O fim do Perse é um dos pontos que está na medida provisória 1202/2023, junto com a reoneração parcial da folha de pagamentos. Haddad disse que o relatório deve ser apresentado aos parlamentares para ajudar na negociação. Inicialmente, a ideia do governo era retirar a parte da reoneração da MP, enviando a questão via projeto de lei, já que o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração até 2027 e derrubou o veto de Lula. No entanto, parte dos deputados, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) defendem a continuidade do Perse, ou seja, a derrubada da MP.