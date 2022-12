Haddad anuncia duas mulheres para o secretariado do Ministério da Fazenda

Fernando Haddad, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2023, anunciou mais dois nomes que irão compor o primeiro escalão de secretários da pasta econômica. Nesta quarta-feira, 28, ele confirmou o nome da diplomata Tatiana Rosito como secretária de Assuntos Internacionais da pasta e a procuradora da Fazenda Nacional, Fernanda Santiago, para a assessoria jurídica do ministério.

Dos nove nomes indicados para o primeiro escalão, três são mulheres — Anelise de Almeida já havia sido confirmada para a Procuradoria-Geral da Fazenda. Falta o ministro anunciar quem serão os presidentes dos bancos públicos. Apesar de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil estarem sob o guarda-chuva de Haddad, os nomes devem ser indicados pelo presidente eleito.

Rosito é diplomata e economista, atualmente consultora do New Development Bank (NDB), o banco dos Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.