A deterioração dos resultados do Banco do Brasil acendeu um alerta sobre os efeitos da interferência política na administração de instituições públicas. Para Maria Helena Cunha, ex-diretora de desestatização do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro, há o risco de o banco seguir um caminho semelhante ao dos Correios, estatal que acumulou prejuízos e passou a depender de recursos públicos. “Há um grave risco de que o Banco do Brasil se torne um novo Correios”, afirma.

O alerta foi feito em meio à divulgação dos resultados financeiros do Banco do Brasil. Nos nove primeiros meses de 2026, o lucro líquido ajustado da instituição caiu 42% em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 14,9 bilhões para 8,6 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, as provisões para cobrir possíveis perdas com operações de crédito aumentaram 33%, chegando a 58,6 bilhões de reais.

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O que explica a piora dos resultados do Banco do Brasil?

A presidente do banco, Tarciana Medeiros, atribuiu parte das dificuldades ao comportamento de clientes do agronegócio que, segundo ela, decidiram deixar de pagar suas dívidas à espera de algum tipo de perdão. A declaração provocou reação no mercado e foi seguida por uma queda expressiva das ações da instituição.

A inadimplência também avançou. Entre os clientes com cartão de crédito, o índice passou de 9% em dezembro do ano passado para 16% em setembro de 2026. Nos empréstimos a pessoas físicas, subiu de 7% para 9%. A carteira de crédito, por sua vez, teve crescimento de apenas 0,4% no período.

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Para Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a instituição assumiu riscos excessivos na concessão de crédito. “O BB assumiu muito mais risco que os bancos privados”, afirma.

Como a interferência política afeta as estatais?

Reportagem de VEJA aponta que a influência de interesses políticos sobre decisões técnicas não se restringe ao Banco do Brasil. O texto cita o caso do Banco de Brasília (BRB), controlado pelo governo do Distrito Federal, que assumiu o arruinado Banco Master mesmo após investigações policiais apontarem indícios de que a instituição comprou carteiras de crédito fictícias para socorrer Daniel Vorcaro.

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Agora, a governadora Celina Leão tenta convencer Lula a dar garantias da União a um empréstimo de 6 bilhões de reais destinado a sanear o BRB. O episódio é apresentado como mais um exemplo de como decisões políticas podem transferir os custos de uma gestão problemática para os cofres públicos.

A reportagem também menciona outros bancos públicos e instituições financeiras controladas pela União e por governos estaduais, nos quais a influência política pode abrir espaço para loteamento de cargos e decisões distantes das práticas de mercado.

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Por que a comparação com os Correios preocupa?

Maria Helena Cunha relaciona o desempenho do Banco do Brasil à lógica de usar o crédito público como instrumento de estímulo ao consumo e ao crescimento econômico. Na avaliação da ex-diretora, essa orientação pode comprometer a saúde financeira da instituição. Ela também cita o caso dos Correios como exemplo de uma estatal que acumulou perdas e passou a depender de recursos dos contribuintes.

A companhia informou que o prejuízo acumulado até setembro chegou a 7,5 bilhões de reais, superando em 27% as perdas registradas em todo o ano de 2025. O governo federal deverá injetar 6 bilhões de reais na empresa em 2027.

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A privatização é uma saída para os bancos públicos?

A reportagem recupera o processo de privatização de bancos estaduais iniciado nos anos 1990, que incluiu a venda do Banespa ao espanhol Santander, em 2000, por 7 bilhões de reais. A medida, segundo especialistas ouvidos por VEJA, contribuiu para modernizar o sistema financeiro e reduzir a necessidade de instituições públicas.

Para Armando Castelar, economista da Fundação Getulio Vargas, a experiência mostra que uma empresa privatizada tende a se tornar mais produtiva e lucrativa. “No geral, todos os indicadores de desempenho melhoram”, afirma.

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