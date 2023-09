“Há riscos associados”, diz Campos Neto sobre uso excessivo de cartão

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chamou atenção para os riscos relacionados ao uso excessivo do cartão de crédito, em participação no evento do Lide, realizado em Washington. Os estudos do BC apontam tendências específicas do uso excessivo dos cartões, como o aumento do uso de cartões parcelados. “É vital entender que, embora seja conveniente, o uso excessivo de crédito pode levar a dívidas futuras”, disse.

Estima-se que 15% do crédito total seja parcelado sem juros. “Embora seja uma oferta atrativa, há riscos associados”, disse. Segundo Campos Neto, a sustentabilidade é crucial; caso contrário, todos saem perdendo. Vale lembrar que 40% do consumo no Brasil é via crédito, um índice significativamente mais alto do que em outros países. Durante a pandemia, o acesso ao crédito, o crédito cresceu 51,5% no Brasil.

