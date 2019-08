Gustavo Franco sofre AVC e está internado em hospital do Rio

O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no sábado, 3. De acordo com informações passadas pela equipe da Rio Bravo Investimentos, gestora da qual o economista é sócio, Franco está bem e não teve sequelas.

O economista ficou conhecido por ser um dos pais do Plano Real, programa que domou a inflação do país e que completou 25 anos em julho. O Hospital Samaritano ainda não divulgou boletins médicos sobre o estado de saúde do ex-presidente do banco.

O partido Novo, do qual ele é filiado, se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto. Segundo a sigla, ele deve sair da UTI ainda nesta quarta-feira.

Informamos que Gustavo Franco está se recuperando bem, não teve sequelas cognitivas e irá para o quarto hoje. O NOVO deseja uma rápida recuperação para Gustavo!https://t.co/5hLG3pNoqA — NOVO 30 (@partidonovo30) August 7, 2019

Além da participação no Plano Real, Gustavo Franco foi ex-presidente do Banco Central, de agosto de 1997 a março de 1999, durante o primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Atualmente, ele está no processo de verificação do governo para assumir a presidência do conselho de administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).