Guia de Fundos: Absolute Pace é destaque na categoria fundos de ações

No investimento em renda variável, muitas pessoas acreditam que só é possível ganhar dinheiro por meio da compra de ações na bolsa. Mas uma modalidade de gestão de recursos mais flexível vem ganhando espaço nos últimos anos e obtendo destaque entre os investidores: a abordagem long bias. E foi justamente um produto dessa estratégia que se sagrou vitorioso na categoria fundos de ações no Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS: o Absolute Pace.

Um fundo long bias é, antes de tudo, um fundo de ações. A diferença está no fato de que tais produtos atuam com o chamado “viés comprado”, ou seja, compram papéis, mas lucram também com as chamadas posições “vendidas” — que ganham dinheiro com a queda do ativo. Além disso, podem manter um nível de exposição a ações mais baixo para diminuir o risco, se necessário. “Há posições que carregamos há anos, mas todos os dias discutimos o cenário da empresa e o macroeconômico, aproveitando a inteligência da nossa área de pesquisa”, diz Tiago Ring, gestor e analista de empresas.

O Absolute Pace trabalha com posições “vendidas” acima da média dos concorrentes, mas tem uma visão de médio e longo prazo. “É assim que se ganha dinheiro,”, afirma Christian Faricelli, gestor e analista de empresas. “A flexibilidade somada a um time macroeconômico forte é o nosso diferencial.”

Uma das posições mais importantes do Absolute Pace é em companhias de setores regulados, que têm um faturamento mais previsível, dada a sua capacidade de repasse da inflação — é o caso da Sabesp. Segundo Faricelli, após a privatização, alguns fatores podem “destravar” mais crescimento para a companhia, como o Universaliza SP, programa para promover iniciativas voltadas ao cumprimento das metas de universalização do saneamento básico. “Estamos otimistas”, diz. No fim das contas, está claro que investir em ações para longo prazo com uma pitada de liberdade é a receita do sucesso.

Onde encontrar o fundo: Ágora, BTG Pactual, Itaú, NuInvest, Safra, Toro e XP.

A metodologia usada por VEJA Negócios para definir os vencedores

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8