Guerra? Que nada: Bolsonaro quer R$ 1,7 bi para Defesa pagar aposentados

Em meio ao desvario do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçando diuturnamente a invasão da Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao Congresso Nacional a abertura de crédito suplementar para o Ministério da Defesa. Depois de colocar-se à disposição para ajudar o presidente russo, inclusive em aspectos relacionados à defesa, o pedido envolveria um irresponsável desenvolvimento das tropas ou compra de armas, certo? Errado. O crédito de 1,7 bilhão de reais seria usado para “recompor despesas primárias obrigatórias de pessoal e encargos sociais reduzidas pelo Congresso Nacional durante a tramitação do Projeto de Lei Orçamentária de 2022”. Ou seja: pagar salários e aposentadorias de militares.

O Orçamento enviado pelo governo já contemplava o aumento dos recursos destinados ao Ministério da Defesa, em 132 milhões de reais. Os valores para gastos discricionários são da ordem de 11,8 bilhões de reais. A ironia envolve o fato de que grande parte dos recursos é destinado para o pagamento de pessoal, da ativa ou aposentado, cerca de 80% de todo o orçamento do Ministério. Talvez seja importante — leia-se lotado de ironia. Um levantamento do Datafolha do início de 2019 mostrou que, na ocasião, 62% dos brasileiros estariam dispostos a lutar pelo país em caso de guerra. A vocação para soldado, porém, é de 64% na faixa entre 45 e 59 anos e chega a 69% a partir dos 60 anos. Haja pensões.