Guerra na Ucrânia completa 1.000 dias com escalada do conflito e derruba bolsas

Na data em que a guerra na Ucrânia completa 1.000 dias, o presidente russo Vladimir Putin assinou uma flexibilização das regras de uso de armas nucleares pelo país. A medida é uma reação à permissão dos Estados Unidos para que a Ucrânia use seus mísseis de longo alcance no território russo.

A escalada do conflito, que vinha ficando à margem do noticiário financeiro, derruba os mercados globais nesta manhã, isso após uma sequência de recordes garantidos pela vitória de Donald Trump para um novo mandato no país da América do Norte.

Os futuros americanos cedem ao redor de 0,50%, uma baixa substancial, mas não o bastante para dizer que Wall Street espera o início de uma Terceira Guerra Mundial. Na Europa, os principais índices também recuam, com destaque para o alemão Dax, que recua mais de 1%. A Alemanha está em período eleitoral, após o fim antecipado do governo de Olaf Scholz.

A inflação da Zona do Euro acelerou em outubro para a meta de 2%, como esperado pelo mercado, isso após ter ficado em 1,7%, abaixo do alvo perseguido pelo Banco Central Europeu.

O Brasil não deve escapar do dia negativo. O EWZ, o fundo que representa a bolsa brasileira em Nova York, também começa a terça-feira em queda significativa de 0,69%.

O fato é que a guerra na Ucrânia ganha mais espaço no noticiário justamente em uma semana de seca no noticiário financeiro. A agenda de indicadores é quase inexistente e, enquanto isso, líderes globais estão reunidos no Rio de Janeiro para o encontro do G20. O pacote de gastos, que pode ajudar a tirar a bolsa brasileira do marasmo, será divulgado apenas após o fim do encontro.

Agenda do dia

7h: Zona do euro divulga inflação de outubro

10h30: Campos Neto (BC) participa de evento da ACSP

22h15: China decide taxa de juros (LPR) de 1 e 5 anos

