Guerra de Putin vai influenciar o preço da sua cerveja

A Guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia está prestes a completar um mês e já é responsável por elevar o preço do trigo ao seu maior patamar em 14 anos em decorrência das sanções financeiras. Os países são grandes produtores de trigo, cevada e malte, ingredientes fundamentais na fabricação das cervejas, o que já tem levado algumas fabricantes alertarem que a bebida ficará mais cara.

Além do medo da escassez dos insumos, o aumento generalizado do preço da energia também influencia no preço da bebida. Os custos com a linha de produção em decorrência do cenário inflacionário já era uma preocupação para as fabricantes, tanto que relatório do último trimestre de 2021 da Heineken já apontava um reajuste nos preços. O Grupo Super Bock, fabricante portuguesa de cervejas, também já falou que um aumento é “inevitável”. AB InBev, a maior cervejaria do mundo e controladora da Ambev, ainda não estimou o aumento dos custos para 2022, mas reconhece que devem ser maiores que antes do conflito.

A oferta menor de matérias-primas e do produto nas prateleiras com grandes fabricantes encerrando suas operações nos países em conflito, também pode contribuir para a escalada do preço da bebida. A dinamarquesa Carlsberg já paralisou três unidades fabris na Ucrânia.

O Brasil importa grande parte da cevada e do malte da Argentina e Uruguai, e embora não seja dependente de importações da Rússia da Ucrânia, os reflexos também serão sentidos por aqui. Sem o fornecimento da Rússia e Ucrânia, a busca por outros fornecedores aumentará, elevando os preços em todo o mundo. Além disso, em 2021 o Brasil importou 64 milhões de dólares em malte da Rússia, se tornando o terceiro maior parceiro comercial a exportar o produto para o Brasil.