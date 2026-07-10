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Guerra da IA: Apple processa OpenAI por suposto roubo de segredos industriais

Empresa acusa dois ex-executivos de levar informações confidenciais para acelerar o desenvolvimento de novos produtos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 17h41 | Atualizado em 10 jul 2026, 17h54
Um homem de cabelo castanho e terno escuro olha para a câmera, enquanto outro homem de cabelo branco e óculos está de costas, ambos em um evento formal
Sam Altman, CEO da OpenAI, e Tim Cook, CEO da Apple, durante jantar com líderes do setor de tecnologia na Casa Branca, em setembro de 2025. As empresas, que já foram parceiras em inteligência artificial, agora travam uma disputa judicial por suposto roubo de segredos industriais (Getty/Getty Images)
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Guerra da IA: Apple processa OpenAI por suposto roubo de segredos industriais Priorizar nos meus resultados Google

A disputa entre Apple e OpenAI ganhou um novo capítulo nos tribunais.

A fabricante do iPhone entrou com uma ação na Justiça dos Estados Unidos acusando a empresa de inteligência artificial de se apropriar de segredos industriais para desenvolver uma nova geração de dispositivos voltados à IA.

O processo foi apresentado na sexta-feira (10) na Corte Distrital do Norte da Califórnia e tem como principais alvos Tang Tan, chefe de hardware da OpenAI, e Chang Liu, integrante da equipe técnica da companhia, ambos ex-funcionários da Apple.

Segundo a ação, os dois executivos teriam levado informações confidenciais da Apple após deixarem a empresa para trabalhar na OpenAI.

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A fabricante afirma que os dados envolvem desde detalhes sobre fornecedores até arquivos relacionados ao desenvolvimento de hardware, informações consideradas estratégicas para a criação de novos produtos.

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De acordo com o processo, Tang Tan teria enviado para seu e-mail pessoal documentos com informações sobre a cadeia de fornecedores da Apple antes de deixar a empresa.

A companhia também acusa o executivo de orientar candidatos que ainda trabalham na Apple a levar componentes físicos (“actual parts”) para entrevistas de emprego na OpenAI, onde seriam apresentados à equipe de desenvolvimento em sessões informais de demonstração.

Já Chang Liu é acusado de acessar indevidamente a rede interna da Apple por meio do computador de um ex-colega de trabalho.

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Segundo a empresa, ele teria copiado dezenas de arquivos confidenciais relacionados ao desenvolvimento de hardware e ainda orientado esse colega sobre formas de evitar que a equipe de segurança detectasse a transferência dos documentos.

Disputa vai além do software

O processo revela o agravamento da relação entre duas empresas que, até pouco tempo atrás, mantinham uma parceria estratégica.

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Em 2024, Apple e OpenAI anunciaram um acordo para integrar o ChatGPT ao Siri, como parte da estratégia da fabricante para incorporar inteligência artificial generativa ao iPhone.

Desde então, no entanto, a relação mudou de rumo. Em junho deste ano, a Apple apresentou uma nova versão de seu assistente virtual baseada na tecnologia Gemini, do Google, reduzindo a dependência do ChatGPT em seus produtos.

Ao mesmo tempo, a OpenAI acelerou seus planos para entrar no mercado de hardware, considerado um passo fundamental para que a empresa deixe de depender de smartphones fabricados por terceiros e passe a oferecer dispositivos próprios com inteligência artificial embarcada.

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Ex-executivo lidera projeto

Tang Tan ocupa posição central nessa estratégia. O executivo trabalhou durante 24 anos na Apple, onde chegou ao alto escalão da equipe de desenvolvimento de produtos e atuou diretamente com Jony Ive, ex-chefe de design industrial responsável por alguns dos produtos mais icônicos da empresa.

Após deixar a Apple, Tan ingressou na io Products, startup fundada por Ive para desenvolver dispositivos de inteligência artificial.

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A empresa acabou sendo incorporada pela OpenAI neste ano, transformando Tan no principal responsável pelo desenvolvimento de hardware da companhia.

Embora o processo cite a trajetória profissional de Tan e sua ligação com Jony Ive, o designer britânico não é acusado de qualquer irregularidade nem figura como réu na ação.

Mercado de IA entra em nova fase

O caso evidencia como a disputa pela liderança da inteligência artificial deixou de se concentrar apenas em softwares e modelos de linguagem.

As grandes empresas do setor agora competem também pelo desenvolvimento de dispositivos próprios capazes de executar essas tecnologias diretamente para os consumidores.

Especialistas avaliam que controlar tanto o software quanto o hardware pode se tornar uma vantagem estratégica semelhante à que Apple construiu com o iPhone ao integrar seus chips, sistema operacional e serviços.

A entrada da OpenAI nesse mercado, no entanto, aumenta a competição por engenheiros, fornecedores e propriedade intelectual, tornando disputas judiciais como essa cada vez mais frequentes.

Até o momento, a OpenAI não comentou publicamente as acusações apresentadas pela Apple na ação judicial.

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