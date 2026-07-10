Guerra da IA: Apple processa OpenAI por suposto roubo de segredos industriais

A disputa entre Apple e OpenAI ganhou um novo capítulo nos tribunais.

A fabricante do iPhone entrou com uma ação na Justiça dos Estados Unidos acusando a empresa de inteligência artificial de se apropriar de segredos industriais para desenvolver uma nova geração de dispositivos voltados à IA.

O processo foi apresentado na sexta-feira (10) na Corte Distrital do Norte da Califórnia e tem como principais alvos Tang Tan, chefe de hardware da OpenAI, e Chang Liu, integrante da equipe técnica da companhia, ambos ex-funcionários da Apple.

Segundo a ação, os dois executivos teriam levado informações confidenciais da Apple após deixarem a empresa para trabalhar na OpenAI.

A fabricante afirma que os dados envolvem desde detalhes sobre fornecedores até arquivos relacionados ao desenvolvimento de hardware, informações consideradas estratégicas para a criação de novos produtos.

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De acordo com o processo, Tang Tan teria enviado para seu e-mail pessoal documentos com informações sobre a cadeia de fornecedores da Apple antes de deixar a empresa.

A companhia também acusa o executivo de orientar candidatos que ainda trabalham na Apple a levar componentes físicos (“actual parts”) para entrevistas de emprego na OpenAI, onde seriam apresentados à equipe de desenvolvimento em sessões informais de demonstração.

Já Chang Liu é acusado de acessar indevidamente a rede interna da Apple por meio do computador de um ex-colega de trabalho.

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Segundo a empresa, ele teria copiado dezenas de arquivos confidenciais relacionados ao desenvolvimento de hardware e ainda orientado esse colega sobre formas de evitar que a equipe de segurança detectasse a transferência dos documentos.

Disputa vai além do software

O processo revela o agravamento da relação entre duas empresas que, até pouco tempo atrás, mantinham uma parceria estratégica.

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Em 2024, Apple e OpenAI anunciaram um acordo para integrar o ChatGPT ao Siri, como parte da estratégia da fabricante para incorporar inteligência artificial generativa ao iPhone.

Desde então, no entanto, a relação mudou de rumo. Em junho deste ano, a Apple apresentou uma nova versão de seu assistente virtual baseada na tecnologia Gemini, do Google, reduzindo a dependência do ChatGPT em seus produtos.

Ao mesmo tempo, a OpenAI acelerou seus planos para entrar no mercado de hardware, considerado um passo fundamental para que a empresa deixe de depender de smartphones fabricados por terceiros e passe a oferecer dispositivos próprios com inteligência artificial embarcada.

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Ex-executivo lidera projeto

Tang Tan ocupa posição central nessa estratégia. O executivo trabalhou durante 24 anos na Apple, onde chegou ao alto escalão da equipe de desenvolvimento de produtos e atuou diretamente com Jony Ive, ex-chefe de design industrial responsável por alguns dos produtos mais icônicos da empresa.

Após deixar a Apple, Tan ingressou na io Products, startup fundada por Ive para desenvolver dispositivos de inteligência artificial.

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A empresa acabou sendo incorporada pela OpenAI neste ano, transformando Tan no principal responsável pelo desenvolvimento de hardware da companhia.

Embora o processo cite a trajetória profissional de Tan e sua ligação com Jony Ive, o designer britânico não é acusado de qualquer irregularidade nem figura como réu na ação.

Mercado de IA entra em nova fase

O caso evidencia como a disputa pela liderança da inteligência artificial deixou de se concentrar apenas em softwares e modelos de linguagem.

As grandes empresas do setor agora competem também pelo desenvolvimento de dispositivos próprios capazes de executar essas tecnologias diretamente para os consumidores.

Especialistas avaliam que controlar tanto o software quanto o hardware pode se tornar uma vantagem estratégica semelhante à que Apple construiu com o iPhone ao integrar seus chips, sistema operacional e serviços.

A entrada da OpenAI nesse mercado, no entanto, aumenta a competição por engenheiros, fornecedores e propriedade intelectual, tornando disputas judiciais como essa cada vez mais frequentes.

Até o momento, a OpenAI não comentou publicamente as acusações apresentadas pela Apple na ação judicial.