ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Guerra comercial Brasil-Europa ganha novo capítulo com investigação sobre azeite

CNA pede fiscalização de importações e levanta suspeitas sobre a classificação de produtos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h07 | Atualizado em 3 set 2026, 15h11
DETALHE - Azeite de oliva: original não é composto de mistura de óleos vegetais
Principal fornecedor de azeite do Brasil, Portugal entra no centro da disputa com a UE (Marcio Pannunzio/Fotoarena/.)
Continua após publicidade
Guerra comercial Brasil-Europa ganha novo capítulo com investigação sobre azeite Priorizar nos meus resultados Google

O azeite de oliva pode se transformar em uma das primeiras peças da reação brasileira à decisão da União Europeia de suspender a entrada de produtos de origem animal do país.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pediu ao Ministério da Agricultura que abra uma apuração sobre os azeites importados e verifique se produtos classificados como extravirgens correspondem, de fato, aos padrões exigidos pela legislação brasileira.

O pedido foi apresentado na terça-feira (1º), em ofício assinado pelo presidente da CNA, João Martins, e encaminhado ao ministro da Agricultura, André de Paula.

A entidade quer que sejam examinadas a identidade, a qualidade e a categoria dos produtos comercializados no mercado brasileiro. Também solicita que eventuais irregularidades sejam encaminhadas aos órgãos responsáveis por fiscalizações tributárias e aduaneiras.

Siga

A ofensiva ocorre justamente quando o comércio entre Brasil e União Europeia atravessa uma nova fase de tensão.

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (3), entrou em vigor a suspensão europeia das importações de carnes e outros produtos de origem animal brasileiros, em razão das exigências do bloco sobre o controle de antimicrobianos.

A medida afeta produtos como carne bovina, aves, ovos e mel e pode atingir exportações brasileiras de cerca de US$ 1,8 bilhão por ano, considerando apenas carne bovina e de frango.

A CNA apresentou dois movimentos distintos ao governo.

Continua após a publicidade

Em um ofício enviado ao Itamaraty, a entidade pediu o acionamento do Mecanismo de Reequilíbrio de Concessões (MRC), que poderia permitir ao Brasil suspender benefícios tarifários concedidos aos europeus como forma de compensação.

Em outro documento, direcionado ao Ministério da Agricultura, colocou os azeites importados sob escrutínio.

Embora o comunicado sobre o azeite não cite diretamente a União Europeia, o produto tem forte ligação com o bloco.

Continua após a publicidade

Quase nove em cada dez toneladas de azeite importadas pelo Brasil em 2025 tiveram origem europeia.

Foram quase 90 mil toneladas importadas no ano passado, das quais 89% vieram da UE, principalmente de Portugal, Espanha e Itália. Em valor, as compras brasileiras de azeite europeu chegaram a aproximadamente US$ 540 milhões em 2025.

Isso torna o azeite um produto particularmente sensível em uma eventual estratégia de reciprocidade comercial.

Continua após a publicidade

A diferença, por enquanto, é que a CNA não está propondo uma sobretaxa ou uma proibição das importações. O que pediu é que o governo descubra se o produto que chega ao país está sendo enquadrado corretamente.

O que a CNA quer investigar

A entidade chama atenção para uma possível discrepância entre aquilo que o importador declara na entrada do produto e as características efetivamente encontradas no azeite colocado à venda.

O principal foco são os produtos comercializados como azeite extravirgem, categoria que exige o atendimento de parâmetros químicos e sensoriais específicos.

Continua após a publicidade

Caso uma amostra não cumpra esses requisitos, ela pode ser enquadrada em uma categoria inferior, como azeite virgem.

Para a CNA, a questão ultrapassa a qualidade do alimento. Se um produto de determinada categoria for declarado como outra no momento da importação, a operação pode ter consequências concorrenciais e tributárias.

A entidade afirma que uma classificação incorreta poderia reduzir artificialmente o custo de entrada do produto, prejudicar empresas brasileiras que atuam dentro das regras e induzir o consumidor ao erro.

A suspeita ganha relevância porque o governo alterou recentemente a tributação de determinadas categorias de azeite. A diferença de tratamento tarifário entre produtos torna a classificação uma questão também econômica: dependendo da categoria declarada, o importador pode estar sujeito a uma tributação diferente.

Isso, no entanto, não significa que tenha sido constatada fraude generalizada nas importações.

O pedido da CNA é justamente para que o governo faça a apuração e determine se existem irregularidades e quais operações eventualmente seriam atingidas.

Testes já colocaram o mercado sob pressão

A solicitação da CNA também ocorre depois de análises oficiais que levantaram dúvidas sobre a classificação de parte dos azeites vendidos no país.

O Ministério da Agricultura realizou testes em produtos comercializados no mercado brasileiro após uma determinação judicial relacionada a uma ação civil pública.

Em análises sensoriais, houve amostras comercializadas como extravirgens que foram consideradas incompatíveis com essa categoria e classificadas como azeites virgens.

A existência de problemas em determinados lotes, porém, não permite concluir que todas as marcas ou todos os produtos de um fabricante apresentem a mesma situação. A classificação depende da amostra analisada e das características do lote.

O assunto já provocou reação de empresas que tiveram produtos incluídos nas análises. Algumas companhias afirmaram manter controles próprios de qualidade e realizar testes antes da comercialização.

A nova pressão da CNA, portanto, amplia uma discussão que já estava em curso: até que ponto o sistema brasileiro consegue garantir que o azeite importado vendido como extravirgem corresponde ao produto descrito no rótulo.

Portugal é o principal fornecedor

A questão tem impacto especial para Portugal. O país é, de longe, o maior fornecedor de azeite ao mercado brasileiro.

Em 2025, a maior parte dos embarques europeus para o Brasil veio de Portugal, seguido por Espanha e Itália.

O peso português também aparece nos números mais recentes: de janeiro a julho deste ano, o Brasil importou 56 000 toneladas de azeite, sendo 40 000 toneladas portuguesas.

Isso significa que qualquer endurecimento da fiscalização sobre o produto europeu teria impacto maior sobre fornecedores portugueses do que sobre outros mercados.

Portugal, por sua vez, tem uma indústria de azeite voltada fortemente para exportação e vem ampliando sua presença no Brasil.

A relação comercial também ocorre em sentido contrário. O país europeu é um dos principais mercados para diversos produtos do agronegócio brasileiro.

Por isso, uma eventual medida brasileira contra o azeite europeu teria potencial para adicionar uma nova camada de tensão à relação comercial entre os dois lados.

Brasil produz mais azeite, mas ainda depende das importações

Há ainda uma dimensão doméstica nessa disputa. A produção brasileira de azeite vem crescendo rapidamente, sobretudo no Rio Grande do Sul e na região da Mantiqueira, entre Minas Gerais e São Paulo.

O país alcançou em 2026 um recorde de produção, mas continua muito distante de atender sozinho à demanda interna. O salto da produção nacional não alterou a dependência brasileira das importações, que seguem responsáveis pela esmagadora maioria do azeite consumido no país.

A expansão da olivicultura, contudo, mudou o interesse econômico em torno do produto. Produtores brasileiros passaram a disputar um mercado tradicionalmente dominado por fabricantes europeus e têm defendido maior rigor na fiscalização dos produtos importados.

Nesse cenário, a investigação solicitada pela CNA atende simultaneamente a dois objetivos: verificar se o consumidor está recebendo o produto correspondente ao que está descrito na embalagem e garantir que os produtores nacionais concorram em condições semelhantes às dos importadores.

Azeite é uma frente menor que a carne

Em termos financeiros, o azeite está longe de ter o mesmo peso das carnes na relação comercial entre Brasil e União Europeia.

No ano passado, apenas as exportações brasileiras de carne bovina e de frango para o bloco somaram cerca de US$ 1,8 bilhão, mais de três vezes o valor das compras brasileiras de azeite europeu.

Mas a escolha do produto tem um significado que vai além do tamanho do mercado.

A União Europeia decidiu suspender as importações brasileiras porque considera insuficientes as garantias oferecidas pelo país sobre o cumprimento das normas europeias para antimicrobianos.

Bruxelas afirma que não se trata de uma punição comercial, mas de uma exigência sanitária ligada à segurança dos alimentos e ao combate à resistência antimicrobiana.

O setor agropecuário brasileiro, por outro lado, vê a medida com preocupação e questiona sua proporcionalidade. A CNA já pediu ao governo que busque mecanismos de compensação.

É nesse ambiente que o azeite ganha espaço. Se a investigação encontrar diferenças sistemáticas entre a classificação declarada na importação e as características dos produtos vendidos no Brasil, o governo poderá ter elementos para adotar medidas contra importadores específicos ou encaminhar casos para outras autoridades.

Publicidade
TAGS:
Economia
União Europeia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).