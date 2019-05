Guedes diz que recuo do PIB já era esperado pelo governo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta quinta-feira, 30, que a queda de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre em comparação aos últimos três meses de 2018, não é novidade para o governo, e ressaltou que a realização as reformas econômicas são fundamentais para a retomada do crescimento econômico.

“Nós já estávamos contando com a economia bastante estagnada nesse primeiro trimestre, mas nós estamos confiantes que a retomada vem aí”, afirmou ele a após reunião com parlamentares do partido Novo no Ministério da Economia.

“As pessoas têm que entender que precisamos das reformas exatamente para retomar o crescimento. A Previdência é apenas a primeira delas, que garante as aposentadorias e ao mesmo tempo vai criar estimulo à formação de poupança no Brasil e vai dar um horizonte de 15, 20 anos de estabilidade na parte fiscal”, completou.

Guedes ressaltou que o governo também pretende tocar adiante a reforma tributária, o plano de diminuição do preço da energia no país e uma reformulação do pacto federativo para descentralizar recursos para Estados e municípios. Segundo o ministro, os investimentos estrangeiros vão começar a ingressar no país à medida que as reformas forem implementadas.

Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a economia sofreu uma contração de 0,2% no primeiro trimestre em comparação com o último trimestre do ano passado, com fraqueza na indústria (-0,7%) e agropecuária (-0,5%). Esta foi a primeira queda trimestral desde o fim de 2016, quando a economia encolheu 0,6%, confirmando o quadro de dificuldades para a retomada e as preocupações com as perspectivas à frente.

(Com Reuters)