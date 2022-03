Guedes diz que governo vai estudar subsídio ao diesel se guerra continuar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na noite desta quinta-feira, 10, que o governo pode estudar a criação de um subsídio ao diesel se a guerra entre Rússia e Ucrânia se prolongar.

De acordo com o ministro, neste momento, as medidas aprovadas pelo Senado Federal e a isenção de PIS-Cofins sobre o diesel são suficientes para amortecer o preço. A guerra começou há 15 dias e tem impacto no preço dos combustíveis devido aos reflexos do conflito na elevação do preço internacional do barril do petróleo. A Rússia é um dos principais exportadores de petróleo no mundo.

Ao lado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, Guedes também agradeceu ao Senado pela aprovação de projetos que buscam conter a alta dos combustíveis em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Mais cedo, a Petrobras anunciou reajuste nos preços de até 25% da gasolina, diesel e GLP, o gás de cozinha. O aumento vale para as distribuidoras e entra em vigor a partir desta sexta, 11.

Um dos projetos aprovados foca na criação de um ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) único sobre os combustíveis, uma alternativa à cobrança atual adotada por estados. Outro propõe criar um fundo para estabilizar os preços da gasolina, do diesel e do gás. As duas propostas devem ir agora para votação da Câmara dos Deputados.

Para Guedes, os projetos irão atenuar o impacto do aumento repassado pela Petrobras aos consumidores e, segundo ele, “o primeiro choque foi absorvido”.