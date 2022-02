Guedes continuará a responder por Economia? Dúvida paira até no Ministério

Quando indagados sobre a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, na construção das diretrizes econômicas para as eleições, assessores do ministro desconversam. Saindo pela tangente, ao serem perguntados sobre os planos de governo que estariam sendo maturados pelo chefe da Economia, pessoas próximas ao ministro respondem que “o presidente Jair Bolsonaro ainda não sinalizou que Guedes terá esse papel”. É, no mínimo, simbólico. A indecisão em torno da participação de Guedes na campanha de reeleição de Bolsonaro à Presidência da República denota a perda de poder do ministro como porta-voz da agenda do governo.

Como mostra reportagem de VEJA, a dez meses do fim do mandato, o balanço é desfavorável para o ministro Paulo Guedes. Os equívocos para um fracasso de tal magnitude são variados. Mas se houve um fator determinante para o naufrágio do projeto liberal de Guedes foi a conduta abilolada do próprio presidente da República. O efeito cascata, o rompimento com o modelo liberal e o esvaziamento dos projetos mais caros aos técnicos da pasta tiveram impacto direto no esvaziamento do Ministério da Economia, relegado à pequeneza.

Apesar de confidenciar seus planos para um eventual segundo mandato a assessores, Guedes sofre com o aumento da influência do Centrão em assuntos que, antes, ficavam sob o seu escopo. Se a privatização de empresas estatais, por exemplo, virou um dos motes do ministro para os próximos quatro anos, o próprio presidente do PL — partido de Bolsonaro —, Valdemar da Costa Neto, posiciona-se contrário à agenda. Em paralelo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, vem aumentando sua influência no governo e deixando a agenda liberal em segundo plano.