Guedes anuncia novos nomes para pastas de Previdência e Comércio Exterior

O superministério da Economia do governo Jair Bolsonaro (PSL) contará com seis secretarias especiais, dentre as quais a de Previdência e Receita Federal, comanda por Marcos Cintra, e de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, a cargo de Marcos Troyjo, afirmou nesta quinta-feira 29, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Cintra é PhD em Economia em Harvard, professor da FGV e presidente da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Histórico defensor de um imposto sobre movimentações financeiras como instrumento de ampla simplificação tributária, ele faz parte da equipe de transição e, antes disso, já colaborava com Guedes.

Já Troyjo é graduado em Ciência Política e Economia pela USP, doutor em Sociologia das Relações Internacionais pela USP, diplomata e integrante do Conselho Consultivo do Fórum Econômico Mundial e diretor do BRICLab da Universidade Columbia.

Segundo Guedes, para a área de Comércio Exterior também estão sendo sondados dois egressos de Chicago que trabalhariam como enviados especiais. Um tem histórico de trabalho em negociações com Estados Unidos e Europa, e o outro atuação voltada para China.

O futuro ministro explicou, em conversa com jornalistas no gabinete de transição em Brasília, que outras três secretarias especiais virão no lugar, respectivamente, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e do que é hoje o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, cuidando dos assuntos que hoje estão sob a aba dessas pastas.

No caso do MDIC, contudo, a secretaria especial mudará de nome e passará a ser de Competitividade e Produtividade.

Para o comando dessas três secretarias, os nomes ainda não foram definidos, disse Guedes.

A última secretaria especial dentro dessa estrutura do Ministério da Economia já foi anunciada pelo governo e será de Desestatização e Desimobilização, chefiada pelo fundador e presidente do conselho de administração da locadora de veículos Localiza, Salim Mattar. Sua tarefa será de estruturar as privatizações.

Guedes pontuou que, somadas, todas as estatais do país valeriam 802 bilhões de reais, citando cálculos repassados pelo Tesouro Nacional. A venda de todos os imóveis da União também renderia, virtualmente, outros 800 bilhões de reais.

A equipe econômica sabe que não conseguirá se desfazer de todos esses ativos na íntegra, mas trabalhará dentro desse universo de possibilidades.