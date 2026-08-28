GTA 6: o investimento bilionário da Rockstar Games no jogo

O próximo jogo da franquia Grand Theft Auto, o GTA 6, pode entrar para a história não apenas pelo tamanho da expectativa em torno de seu lançamento, mas também pelo custo de produção. Estimativas citadas pelo portal americano Business Insider apontam que a Take-Two Interactive, controladora da Rockstar Games, pode ter desembolsado entre 1 bilhão de dólares e 1,5 bilhão de dólares (até 7,8 bilhões de reais, na cotação atual) no desenvolvimento do GTA 6.

Caso o valor mais alto esteja correto, o orçamento seria cerca de 400 vezes superior ao custo atribuído ao primeiro Grand Theft Auto, lançado em 1997, e seis vezes maior que o orçamento de GTA 5, que teria exigido 250 milhões de dólares para ser produzido. A estimativa referente ao custo do GTA 6 foi apresentada a partir de projeções de analistas da indústria. O CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, não comenta o valor exato, mas disse ao Business Insider que o jogo “foi caro”.

Os valores ganham dimensão excepcional diante do padrão da indústria de jogos eletrônicos. Grandes produções, que costumam envolver equipes numerosas, tecnologia avançada e longos ciclos de desenvolvimento, frequentemente chegam à casa das centenas de milhões de dólares. O orçamento estimado para GTA 6, portanto, colocaria o título em um patamar fora da curva mesmo entre os lançamentos de maior escala.

Mais de uma década de desenvolvimento

O investimento também está relacionado ao longo período de produção do jogo. Parte dos funcionários da Rockstar trabalha no GTA 6 há mais de dez anos, em um projeto que se tornou progressivamente mais caro ao longo do tempo. Em entrevista ao jornal americano Bloomberg, Zelnick afirmou que os custos de desenvolvimento aumentaram durante os anos de produção. Segundo o executivo, a estratégia da Take-Two é garantir às equipes da companhia ampla disponibilidade de recursos financeiros e humanos para que possam buscar um nível elevado de qualidade.

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Quanto custará o GTA 6

O elevado investimento na produção também aparece no preço projetado para o consumidor. Nos Estados Unidos, a edição Standard de *GTA 6* terá preço de US$ 80, dez dólares acima do valor que vinha sendo considerado padrão para grandes lançamentos. Também haverá uma edição Deluxe, que custará US$ 100 no mercado americano. No Brasil, os preços informados para as duas versões serão de R$ 450 e R$ 550, respectivamente. GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro, inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.