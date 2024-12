GT da reforma tributária se reúne neste domingo para acelerar votação do projeto

O Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados se reúne neste domingo para revisar as alterações feitas pelo Senado no primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, em uma tentativa de avançar com a nova versão da proposta e garantir a aprovação antes do recesso parlamentar.

A expectativa é que, se houver consenso entre os líderes partidários, a reforma seja levada ao plenário na segunda-feira, 16, ou, no máximo, na terça-feira, 17.

O relator da proposta na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), demonstra otimismo com a tramitação. “É possível votarmos no mesmo dia, ou, no mais tardar, na terça-feira”, afirmou Lopes. No entanto, ele não terá liberdade para adicionar novos pontos ao texto; seu papel, como o da Câmara, será o de revisar o que foi aprovado pelo Senado, mantendo ou retirando mudanças, mas sem reabrir discussões encerradas.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que tem atuado como um hábil articulador, está alinhado com Lopes para garantir que a tramitação seja ágil.

Caso seja aprovado essa nova versão na na Câmara, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com uma estrutura tributária amplamente criticada por sua complexidade e ineficácia, o Brasil enfrenta a oportunidade de reformar um sistema que sufoca a produtividade e desestimula o investimento. A reforma tributária, vista como uma solução para simplificar impostos e promover um ambiente econômico mais competitivo, também carrega consigo o fardo de equilibrar as expectativas de diferentes setores da sociedade. O sucesso ou fracasso dessa empreitada terá repercussões significativas para a economia brasileira nos próximos anos.

