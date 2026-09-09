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Grupo Solví é denunciado à CGU por suposto uso de associação contra concorrentes

Recycle Waste Energy acusa Battre de se beneficiar de ações ambientais contra rivais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 10h00 | Atualizado em 9 set 2026, 10h25
Cinco caminhões brancos com caçambas azuis empilhadas, estacionados em fila em frente a um prédio branco com o logo azul e verde BATTRE e um céu nublado
Battre, do grupo Solví (Battre/Divulgação)
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Grupo Solví é denunciado à CGU por suposto uso de associação contra concorrentes Priorizar nos meus resultados Google

A Recycle Waste Energy (RWE) denunciou à Controladoria-Geral da União a Battre, empresa do grupo Solví que opera o Aterro Metropolitano de Salvador, sob a acusação de se beneficiar da atuação de uma associação ambiental contra concorrentes. Protocolada em 27 de agosto, a representação pede que a CGU investigue se houve descumprimento dos compromissos assumidos pela companhia ao aderir ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial.

A disputa começou depois que a RWE obteve licença para operar uma central de tratamento de resíduos em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a denúncia, pouco antes disso a Battre conseguiu ampliar seu contrato de concessão com a prefeitura de Salvador para receber resíduos também de Simões Filho. A RWE afirma ainda que a Cetrel, outra empresa ligada ao mesmo grupo econômico, rescindiu um contrato para tratamento do chorume gerado pela nova unidade. O episódio já é objeto de inquérito administrativo no Cade.

O ponto mais sensível da representação envolve a associação Ação Ambiental. A entidade ajuizou ação contra o empreendimento da RWE e apresentou documentos relativos à coleta de amostras dentro da área da empresa. De acordo com a denúncia, um documento de cadeia de custódia identificava a Battre como cliente do laboratório responsável pela análise. A RWE diz também ter obtido registros de tratativas entre representantes da Battre e o laboratório para a contratação do serviço. A Battre ainda deverá ser ouvida sobre as acusações.

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A RWE sustenta que o caso baiano não seria isolado. O documento entregue à CGU lista seis processos movidos pela mesma associação contra empreendimentos próximos a unidades do grupo Solví na Bahia, em São Paulo, Santa Catarina и Rio Grande do Sul. Em um caso gaúcho, citado pela denunciante, uma decisão judicial reconheceu em análise preliminar a plausibilidade da tese de uso da associação em uma disputa empresarial.

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Além de pedir a notificação da Battre, a RWE quer que a CGU avalie a revogação da adesão da empresa ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial e verifique a situação de outras unidades do grupo. A representação, por si só, não significa que a Controladoria tenha reconhecido as irregularidades narradas pela concorrente.

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