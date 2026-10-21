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Grupo Primo levará educação financeira gratuita a empresas

Programa da Grão Planejamento já atraiu interessados que reúnem mais de 30 mil trabalhadores e pretende avançar sobre o mercado corporativo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 13h00
Thiago Nigro
 (Grupo Primo/Divulgação)
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O Grupo Primo, conhecido por seus negócios de educação financeira e investimentos, prepara uma nova frente de atuação no mercado corporativo. Por meio da Grão Planejamento, a companhia está lançando um programa gratuito de orientação financeira para funcionários de empresas de todo o Brasil. A iniciativa já despertou o interesse de organizações que, juntas, empregam mais de 30 mil pessoas.

O projeto é destinado a empresas com pelo menos dez colaboradores e oferece palestras personalizadas, presenciais ou online, além de uma consulta individual gratuita com planejadores financeiros. A proposta é ajudar trabalhadores a organizar o orçamento, renegociar dívidas, compreender modalidades de crédito e construir reservas.

Segundo Victor Oliveira, sócio e diretor executivo da Grão, o programa nasceu da constatação de que problemas financeiros pessoais também afetam o ambiente profissional. Entre as dificuldades mais recorrentes estão o uso do cheque especial, o endividamento por consignados e os gastos com apostas.

A iniciativa chega num momento em que 53% dos trabalhadores afirmam não ter dinheiro suficiente para pagar todas as despesas ao final do mês, segundo levantamento da Serasa Experian realizado em 2026. Entre aqueles que enfrentaram dificuldades financeiras, 33% relataram queda de produtividade.

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Com uma rede de centenas de planejadores financeiros, a Grão pretende levar o serviço a empresas de diferentes portes e regiões. A companhia oferece um diagnóstico inicial individual sem custo e adapta o conteúdo das palestras às dificuldades identificadas em cada organização.

A expansão também amplia a presença da Grão no relacionamento com empresas e trabalhadores, em um mercado no qual a educação financeira começa a ganhar espaço entre os benefícios corporativos.

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