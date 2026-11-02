ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Grupo português Vila Galé planeja inaugurar seis hotéis no Brasil até 2028

Após abrir dois empreendimentos na última semana de outubro, a Vila Galé já opera quinze unidades no país entre resorts e hotéis de alto padrão

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 17h02 | Atualizado em 2 nov 2026, 17h45
Edifício grande de cor salmão com muitas janelas espelhadas, palmeiras em frente e uma piscina azul com pessoas nadando e espreguiçadeiras ao redor, sob céu azul claro
EXPECTATIVA Vila Galé Reserva do Paiva: grupo português aposta na expansão do turismo no Nordeste (Divulgação/Vila Galé/VEJA.com)
Continua após publicidade
Grupo português Vila Galé planeja inaugurar seis hotéis no Brasil até 2028 Priorize VEJA no Google

O grupo português de hotelaria Vila Galé planeja abrir seis empreendimentos no Brasil até 2028, cujos investimentos são estimados em cerca de 1 bilhão de reais. Fundada em 1986, a empresa chegou ao país em 2001 e, atualmente, opera quinze unidades aqui, sendo que as mais novas foram inauguradas nos últimos dias – um hotel em São Luís (MA) com 43 quartos e um resort no Cabo de Santo Agostinho (PE) com 298 apartamentos. “A Vila Galé continua a apostar fortemente no Brasil”, afirmou Jorge Rebelo de Almeida, fundador da rede, na coletiva de imprensa que marcou a inauguração do resort pernambucano no sábado, 30. “É um país com um potencial incrível para o turismo, uma indústria que fomenta o desenvolvimento e que gera muito emprego. ”

Em dezembro, a companhia espera inaugurar um segundo hotel em São Luís (MA). No ano que vem, devem ser abertos dois hotéis em Coruripe (AL), um em Brumadinho (MG) e outro em João Pessoa (PB). Em 2028, entrará em operação o empreendimento de Florianópolis (SC). Diante dos juros altos e dos recordes de inadimplência, os bancos estão mais restritivos na concessão de crédito, mas o cenário não preocupa a Vila Galé. “Temos a vantagem de sermos uma empresa financeiramente forte, porque reinvestimos o que ganhamos e não distribuímos”, disse Almeida aos jornalistas, destacando que o grupo prefere trabalhar com o próprio caixa a se endividar. “Devemos andar todos o mais possível afastados dos bancos”, disse.

A julgar pelos resultados de 2025, não faltarão recursos próprios para tirar os planos do papel. O caixa livre do grupo aumentou 7% para 105,3 milhões de euros (cerca de 640 milhões de reais pelo câmbio atual). A cifra provém dos 313,7 milhões de euros (aproximadamente 1,9 bilhão de reais) de faturamento e dos 77,5 milhões de euros de lucro líquido. Os valores representam crescimentos sobre 2024 de 15% e de 2%, respectivamente.

O Brasil contribuiu com 730 milhões de reais de faturamento no ano passado – cerca de 120 milhões de euros pelo câmbio atual. Comparado aos 532 milhões de reais faturados em 2024, o valor corresponde a um incremento de 37%, favorecido pela inauguração de empreendimentos em Ouro Preto (MG) e Belém (PA), bem como pela maturação de projetos abertos nos anos anteriores. Com isso, o número de quartos ocupados no ano passado cresceu 12%, a taxa de ocupação passou de 48% para 50%, e a receita média gerada por quartos efetivamente ocupados (ADR, na sigla em inglês) passou de 948 reais para 1. 036 reais. Já a receita por quarto disponível (RevPar, na sigla em inglês), que considera o total de apartamentos da rede, e não apenas os ocupados, evoluiu de 455 reais para 518 reais.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo Almeida, a boa saúde financeira do grupo permite apoiar projetos ainda em fase de amadurecimento. “Se não fôssemos pôr a mão por baixo de alguns dos nossos 54 hotéis no período inicial, a coisa ficava um bocado mais complicada. ”

Para elevar a ocupação dos empreendimentos maiores, como o Reserva do Paiva, inaugurado em Pernambuco no último sábado 30, a estratégia é oferecer um leque de atrações que atenda tanto às famílias que viajam de férias quanto ao mercado de eventos e de convenções. Isso porque o novo resort conta também com dez salas de eventos, sendo que a maior delas é capaz de acomodar 1. 400 pessoas. Além disso, o grupo conta com a localização para lotar seus empreendimentos. No acumulado do ano até setembro, o número de turistas estrangeiros no Nordeste – que responde pela maior parte da operação do grupo no país – cresceu 27% na comparação com o mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Norte, o salto foi de 125%, em Alagoas, de 88%, e em Pernambuco, de 65%.

Continua após a publicidade

A Vila Galé também atua em parceria com operadores turísticos, tais como as agências de viagem e as companhias aéreas, para canalizar o fluxo de estrangeiros para os destinos onde está instalada. A inauguração do Vila Galé Collection Ópera São Luís na semana passada, por exemplo, foi precedida pelo estabelecimento de dois voos semanais ligando a capital maranhense a Lisboa e operados pela portuguesa TAP. Trata-se da primeira rota ligando São Luís à Europa, e o voo inaugural decolou da cidade no último dia 27. Agora, a compra de 49% do capital da aérea portuguesa pela alemã Lufthansa por 1,2 bilhão de euros – negócio anunciado em meados de outubro – pode acelerar a abertura de novos voos e elevar o potencial de turistas estrangeiros no Brasil.

No ano passado, o país recebeu 9,3 milhões de estrangeiros – um recorde. No entanto, Almeida enxerga espaço para muito mais. “A Espanha é do tamanho da Bahia e recebe 90 milhões de turistas; a França, 92 milhões; o México, 50 milhões”, lista o fundador da Vila Galé. “O Brasil tem um caminho enorme a percorrer no turismo. ”

Continua após a publicidade

(O jornalista viajou a Pernambuco a convite da Vila Galé)

Publicidade
TAGS:
Economia
Empreendedorismo
Hotelaria
Maranhão
Ministério do Turismo
Nordeste
Pernambuco
Portugal
Serviço
Setor Aéreo
Turismo
viagem
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).