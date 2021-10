Grupo Pão de Açúcar vende 71 lojas do Extra ao Assaí por R$ 5,2 bilhões

Atualizado em 14 out 2021, 22h42 - Publicado em 14 out 2021, 22h24

O Assaí acertou na noite desta quinta-feira, 14, acordo com o Grupo Pão de Açúcar para a compra de 71 lojas do hipermercado Extra. O valor total da transação foi de R$ 5,2 bilhões. Com a decisão, o Grupo Pão de Açúcar ficará sem nenhuma unidade com a bandeira do Extra e vai sair do segmento de hipermercados.

No fato relevante, o Assaí diz que, do preço total estimado da transação, R$ 4 bi deverão ser parcelados pelo Assaí ao Pão de Açúcar, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024. O acordo prevê a cessão ao Assaí tanto de lojas Extra Hiper em imóveis próprios como locados de terceiros, além dos respectivos contratos de locação – e pode envolver também a aquisição pelo Assaí de certos equipamentos existentes nas lojas.

No comunicado ao mercado, o Assaí informa que celebrou memorando de entendimentos com um fundo imobiliário “com a interveniência e garantia do Assaí, regulando a alienação de 17 imóveis próprios do Pão de Açúcar”. O preço estimado de venda desses imóveis, segundo o Assaí, é de R$ 1,2 bilhão e será pago pelo fundo ao Grupo Pão de Açúcar, perfazendo o preço total da transação.

A bandeira Extra Hiper será descontinuada e as lojas não envolvidas na transação serão convertidas em formatos com maior potencial de rentabilidade.

Segundo o Grupo Pão de Açúcar, como ambas as companhias são controladas pelo Casino, a transação foi aprovada “exclusivamente com os votos dos conselheiros independentes de GPA e Assaí”.