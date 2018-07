Grupo Pão de Açúcar registra lucro líquido de R$ 526 milhões

Com forte evolução na receita do atacarejo e aceleração das vendas em todas as bandeiras da divisão de multivarejo, o Grupo Pão de Açúcar teve lucro líquido consolidado de 526 milhões de reais no segundo trimestre, um resultado quase cinco vezes maior que o apurado no mesmo período de 2017.

Já a receita bruta do GPA cresceu quase 10% no trimestre encerrado em junho, para 12,772 bilhões de reais, impulsionada pela avanço de 22,8% no faturamento do Assaí, que ganhou dois pontos percentuais em participação de mercado no período.

“Esse resultado nos leva a reafirmar uma nova tendência de receita para os negócios. Assaí continua a entregar um consistente crescimento de vendas, com evolução na participação de mercado, aliado a um sólido resultado”, disse o diretor-presidente do GPA, Peter Estermann, em comunicado.

Desconsiderando a sazonalidade, as vendas do atacarejo no conceito mesmas lojas — abertas há pelo menos um ano — subiram 4,7% no segundo trimestre. Já no multivarejo, composto pelas marcas Pão de Açúcar e Extra em diversos formatos, esse indicador teve alta de 5,3%.

O GPA ainda apurou que o lucro Ebitda — excluindo os juros, impostos, depreciação e amortização — foi de 972 milhões de reais entre abril e junho, superando em 50,7% o valor no mesmo período de 2017.

Ao fim de junho, o GPA tinha uma relação dívida líquida sobre Ebitda levemente inferior ao mesmo período do ano passado. Os gastos com venda, gerais e administrativo subiram 3,5% no segundo trimestre, para 2,037 bilhões de reais, enquanto a despesa financeira caiu 21,5%, para 148 milhões de reais em meio à queda dos juros da economia.

A companhia também investiu 330 milhões de reais no varejo alimentar entre abril e junho, um montante 15% maior na comparação anual. Os recursos foram destinados à abertura de três lojas Assaí, renovações em unidades da bandeira Pão de Açúcar, entre outras iniciativas.

Os números do segundo trimestre permitem ao GPA confirmar as expectativas para 2018, tanto no multivarejo quanto no atacarejo.