Notre Dame Intermédica compra Grupo GreenLine por R$ 1,2 bilhão

A Notre Dame Intermédica fechou acordo para adquirir o controle do Grupo GreenLine, composto pela Green Line Sistema de Saúde, Laboratório Bio Master, Pronto Socorro Itamaraty e Maternidade do Brás (Hospital Salvalus). O valor do GreenLine foi fixado em 1,2 bilhão de reais, que inclui a compra dos imóveis do Salvalus e do Centro Clínico São Gabriel, com valor de mercado de aproximadamente 400 milhões de reais.

Em comunicado ao mercado, a Notre Dame informa que o Grupo GreenLine registrou faturamento de aproximadamente 1 bilhão de reais em 2017, e possui uma carteira de 464 mil beneficiários na região metropolitana de São Paulo, dos quais 60% estão na categoria corporativa. A GreenLine está presente na zona Leste da capital, com dois hospitais próprios, 10 prontos-socorros e nove centros clínicos.

A Notre Dame ressalta que a operação não será submetida à aprovação dos acionistas, já que está sendo fechada pela BCBF Participações e pela Notredame Intermédica Saúde, subsidiárias da companhia com capital fechado.