Grupo Dia fecha acordo para vender 100% do capital no Brasil

O Grupo Dia informou nesta sexta-feira, 31, que chegou a um acordo com a MAM Asset Management, que faz parte do Banco Master, para a venda de 100% do capital do Dia Brasil. A operação resultará no desinvestimento total por parte do grupo no país e permitirá à empresa “focar em seus mercados mais rentáveis”.

“O Grupo Dia se compromete perante a MAM Asset Management a realizar um aporte em benefício do Dia Brasil no valor de 39 milhões de euros”, disse em comunicado. A efetivação da operação, de acordo com o grupo, está condicionada à obtenção pelo Grupo Dia da autorização das entidades financeiras do sindicato de bancos.

Em 21 de março, o Dia Brasil apresentou um pedido de Recuperação Judicial após um processo de reestruturação no país, anunciado em 14 de março. Após os persistentes resultados negativos no país, a empresa decidiu fechar 343 lojas e 3 centros de distribuição para tentar trazer maior estabilidade à sua operação enquanto aguarda a definição de novas decisões estratégicas.

O Grupo Dia afirma ter feito desde a sua chega ao Brasil em 2001 “fortes investimentos no país”, que não trouxeram o retorno esperado.