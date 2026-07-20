Grupo de ‘óticas independentes’ busca enfrentar avanço de grandes redes

Um grupo de óticas que não fazem parte de grandes franquias decidiu se unir e criar a Liga de Óticas Visionárias (LOV). A iniciativa partiu rede gaúcha Tri-Jóia em parceria com a XR Advisor e o Grupo HiperSaúde, com o objetivo de consolidar um modelo nacional de fortalecimento das empresas familiares, mas sem que elas precisem abrir mão de suas marcas, identidades e independência operacional.

Com menos de dois meses de atuação, a Liga soma 140 lojas associadas, distribuídas em 10 estados brasileiros. Juntas, as empresas associadas já movimentam mais de 200 milhões de reais em faturamento anual e empregam mais de 500 colaboradores.

A expectativa do grupo é se expandir pelo país, principalmente em cidades do interior.

Rodolfo Oliveira, fundador e CEO da XR Advisor, afirma que o movimento representa uma resposta à concentração de mercado.

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“O pequeno e médio empresário brasileiro perdeu competitividade porque ficou isolado. As grandes redes ganharam escala, tecnologia e poder de negociação. O que estamos construindo aqui é um modelo que preserva histórias empreendedoras locais, mas entrega inteligência coletiva e estrutura profissional para que essas empresas consigam competir e crescer”, destaca.