Grupo de ‘óticas independentes’ busca enfrentar avanço de grandes redes
Iniciativa reúne 140 lojas de mais de 10 estados
Um grupo de óticas que não fazem parte de grandes franquias decidiu se unir e criar a Liga de Óticas Visionárias (LOV). A iniciativa partiu rede gaúcha Tri-Jóia em parceria com a XR Advisor e o Grupo HiperSaúde, com o objetivo de consolidar um modelo nacional de fortalecimento das empresas familiares, mas sem que elas precisem abrir mão de suas marcas, identidades e independência operacional.
Com menos de dois meses de atuação, a Liga soma 140 lojas associadas, distribuídas em 10 estados brasileiros. Juntas, as empresas associadas já movimentam mais de 200 milhões de reais em faturamento anual e empregam mais de 500 colaboradores.
A expectativa do grupo é se expandir pelo país, principalmente em cidades do interior.
Rodolfo Oliveira, fundador e CEO da XR Advisor, afirma que o movimento representa uma resposta à concentração de mercado.
“O pequeno e médio empresário brasileiro perdeu competitividade porque ficou isolado. As grandes redes ganharam escala, tecnologia e poder de negociação. O que estamos construindo aqui é um modelo que preserva histórias empreendedoras locais, mas entrega inteligência coletiva e estrutura profissional para que essas empresas consigam competir e crescer”, destaca.