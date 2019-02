Grupo de 600 empresários argentinos participa de missão comercial no Brasil

Buenos Aires, 7 mai (EFE).- Seiscentos empresários argentinos participarão nesta terça-feira em São Paulo de um encontro com executivos brasileiros com o objetivo de aumentar as exportações ao país vizinho.

‘O que procuramos com esta missão não é somente vender mais, mas também vender melhor, o que significa maior valor agregado e mais oferta de emprego’, disse o embaixador argentino no Brasil, Luis María Kreckler, em declarações divulgadas no site do governo argentino.

O diplomata precisou que ‘85% dos US$ 16 bilhões exportados’ pela Argentina ao Brasil ‘são produtos industrializados’. O encontro ocorrerá na sede da Federação de Indústrias de São Paulo (Fiesp).

A missão comercial, que será liderada pelo secretário argentino de Comércio Interior, Guillermo Moreno, tem como objetivo ‘desenvolver novas oportunidades de negócios, obter maior equilíbrio na relação comercial, diversificar a venda de produtos e fomentar a integração de cadeias produtivas entre ambos os países’, acrescentou a nota oficial.

O comércio entre Argentina e Brasil registrou no ano passado um recorde de US$ 39,600 bilhões, com uma alta anualizada de 17% e um superávit de US$ 5,800 bilhões para o Brasil, segundo estatísticas da Fiesp.

Segundo dados do Ministério da Indústria argentino, as importações argentinas do Brasil registraram em 2011 crescimento de 23% em relação ao ano anterior.

Em janeiro, as vendas argentinas ao Brasil subiram 8,9%, enquanto em fevereiro caíram 24,8%, de acordo com um estudo da empresa de consultoria Acebeb.com.

O encontro se realizará depois dos empresários brasileiros e de outros países criticarem as medidas adotadas pelo governo argentino para proteger a indústria local. EFE