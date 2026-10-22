Grupo Boticário prevê crescimento de 175% no mercado de charms até 2028
Companhia dobrou número de lançamentos ligados a acessórios colecionáveis nos últimos dois anos; procura por chaveiros de bolsa avança 40% no Brasil
O Grupo Boticário prevê crescimento de 175% até 2028 no mercado de charms, acessórios que podem ser pendurados em bolsas e outros objetos e que também incorporam produtos de beleza. Nos últimos dois anos, a companhia dobrou o número de lançamentos relacionados a chaveiros e itens colecionáveis. A aposta acompanha o aumento do interesse dos consumidores: no Brasil, as buscas por “chaveiro de bolsa” cresceram 40% em um ano, segundo o Google Trends.
O movimento também aparece em produtos ligados à maquiagem. De acordo com dados da Spate, plataforma de pesquisa de mercado, as buscas por lip gloss keychain (gloss com chaveiro, na tradução livre para o português) avançaram mais de 400% no período de um ano.
Em 2026, o grupo levou o formato a diferentes marcas de seu portfólio, como O Boticário, Quem Disse, Berenice?, Eudora e Sophie. Os lançamentos incluem maquiagens multifuncionais, hidratantes e acessórios inspirados em personagens e franquias de entretenimento.
Entre os produtos, o Mochi Blur, de Quem Disse, Berenice?, combina as funções de batom e blush. Durante o período de antecipação, o item registrou cerca de 500 unidades vendidas por hora, segundo a companhia. Já os batons líquidos da coleção de Eudora inspirada no filme O Diabo Veste Prada venderam mais de 5 mil unidades por dia na estreia.
Na linha Cuide-se Bem Deleite, de O Boticário, o grupo lançou um charm inspirado na vaquinha que representa a coleção. O produto esgotou no comércio eletrônico nas primeiras 24 horas e chegou a registrar três vendas por minuto, de acordo com a empresa.
A companhia também aposta na associação entre acessórios e presentes. A linha Sweet Lab Donuts, de Quem Disse, Berenice?, teve 54% das intenções de compra direcionadas à opção de presente, considerando lojas físicas e comércio eletrônico, segundo dados divulgados pelo grupo.