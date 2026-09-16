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Economia

Greve na Caixa Econômica pode mudar de rumo nesta quarta-feira; entenda

A Caixa espera reverter a situação com a retomada das negociações com sindicato

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 11h22 | Atualizado em 16 set 2026, 12h21
Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília
A greve começou em 10 de setembro, após os funcionários rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Greve na Caixa Econômica pode mudar de rumo nesta quarta-feira; entenda Priorizar nos meus resultados Google

A Caixa Econômica Federal marcou para esta quarta-feira, 16, uma nova mesa de negociação com o sindicato dos bancários, em uma tentativa de encerrar a greve iniciada pelos funcionários no último dia 10. Um dos principais pontos de divergência é o valor do prêmio oferecido pelo banco, de 3 mil reais por empregado, além de reivindicações relacionadas a reajustes salariais.

A greve começou em 10 de setembro, após os funcionários rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa. Inicialmente, o banco ofereceu o pagamento do prêmio como reconhecimento pelo Índice de Eficiência Operacional (IEO) alcançado em junho de 2026. Também previa o pagamento, em 18 de setembro, do salário reajustado, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), do Super Caixa e do prêmio.

Entre as medidas apresentadas estava ainda a ampliação de 6,5% para 8% do teto de participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa. O banco também propôs antecipar sua parcela da 13ª mensalidade de 2028, 2029 e 2030 para contribuir com a cobertura do déficit do plano.

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A Caixa ainda não revelou qual será a nova proposta apresentada na mesa de negociação desta quarta-feira.

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O sindicato, por sua vez, convocou os funcionários para um novo ato nesta quarta-feira. A manifestação será uma caminhada pelo Centro de São Paulo, partindo da sede da entidade, na Rua São Bento, 413, no Edifício Martinelli, em direção ao prédio da Caixa na Sé. A concentração está marcada para 12h30. Ao final, os manifestantes farão um abraço simbólico ao edifício.

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Onde a greve tem impacto?

A paralisação se concentra principalmente em São Paulo e Osasco. Na base do sindicato, que reúne São Paulo, Osasco e região, 292 das 299 agências da Caixa e os quatro prédios administrativos do banco estão fechados, segundo a entidade.

A Caixa espera reverter a situação com a retomada das negociações. Em nota, o banco afirmou que reabriu a mesa por considerar o diálogo o melhor caminho para a construção de acordos com os empregados.

“Foram realizadas, até o momento, 54 reuniões de negociação coletiva, nas quais o banco apresentou quatro propostas distintas, incorporando avanços sucessivos e acolhendo diversas demandas apresentadas pelas representações dos empregados”, diz a Caixa.

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A estatal afirma ainda que os clientes podem utilizar normalmente os canais digitais e remotos, como o App CAIXA, Internet Banking CAIXA, WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS.

O atendimento telefônico está disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004 0104, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 104 0104, para as demais localidades.

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Confira a linha do tempo da greve

  • 10/9: Primeiro dia da greve. Em São Paulo, Osasco e região, 245 das 299 agências da Caixa permaneceram fechadas, além dos quatro centros administrativos do banco na capital paulista: Sé, Brás, São Joaquim e Paulista.
  • 10/9: No mesmo dia, a Caixa apresentou nova proposta, classificada pelo banco como final. Em caso de rejeição, a instituição afirmou que ingressaria com dissídio.
  • 11/9: Em assembleia, os empregados rejeitaram a proposta da Caixa.
  • 11/9: A Caixa informou que, devido ao fim da vigência do ACT em 31 de agosto e à rejeição da proposta, adotaria medidas administrativas para suspender direitos e o Saúde Caixa.
  • 12/9 e 13/9: Sindicato, Contraf-CUT e demais entidades pressionaram pela retomada das negociações. A Contraf-CUT enviou ofício cobrando a reabertura da mesa, a manutenção da ultratividade e dos direitos previstos no ACT e do Saúde Caixa durante as negociações.
  • 13/9: Após a pressão das entidades, a Caixa recuou da suspensão dos direitos previstos na CCT e no ACT e aceitou reabrir as negociações.
  • 14/9: A greve ganhou força em São Paulo, Osasco e região. Na base do sindicato, 268 dos 283 locais de trabalho ficaram fechados, cerca de 95%. Mais de 700 empregados participaram de ato na Avenida Paulista.
  • 15/9: Após nova cobrança do sindicato, a Caixa convocou uma mesa de negociação para esta quarta-feira.

Em suma, a greve dos funcionários da Caixa continua, mas a retomada das negociações abre espaço para uma mudança no cenário da paralisação. O banco ainda não informou qual será a nova proposta apresentada nesta quarta-feira, enquanto os funcionários mantêm a pressão por melhores condições salariais e trabalhistas. O desfecho da greve dependerá do resultado dessa nova rodada de negociações.

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