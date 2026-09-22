ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Greve na Caixa: bancários rejeitam proposta e paralisação continua

Plano de saúde é o principal ponto de embate entre a empresa e os funcionários

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 08h41 | Atualizado em 22 set 2026, 09h06
Grupo de pessoas, algumas com mochilas, em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal com um banner vermelho escrito ESTAMOS EM GREVE e COMISSÃO DE ESCLARECIMENTO
A greve começou em 10 de setembro, após os funcionários rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa (Sindicato dos Bancários/Reprodução)
Continua após publicidade
Greve na Caixa: bancários rejeitam proposta e paralisação continua Priorizar nos meus resultados Google

A maioria das assembleias dos empregados da Caixa realizadas nesta segunda-feira, 21, decidiu, pela terceira vez, rejeitar a proposta do banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Até o fechamento desta matéria, 102 bases sindicais haviam comunicado a rejeição, enquanto 30 votaram pela aprovação e pelo fim da greve. Procurada, a Caixa disse que segue empenhada na construção de uma solução que preserve os interesses dos empregados, da instituição, dos clientes e da sociedade brasileira.

Segundo o sindicato dos bancários, com a rejeição, os funcionários optaram pela não adesão à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria e ao ACT específico dos empregados da Caixa, além da manutenção da greve.

“A paralisação das atividades já dura 12 dias. A decisão será informada à Caixa e o Comando Nacional dos Bancários vai se reunir para decidir quais serão os próximos passos a serem tomados”, informou o sindicato.

A greve começou em 10 de setembro, após os funcionários rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa. O principal ponto de insatisfação é o Saúde Caixa, com mudanças que aumentam os custos para os empregados.

Siga

Segundo um funcionário da instituição que não quis ser identificado, a mensalidade do titular passará de 3,5% para 3,7% da remuneração, alta de 5,7%. O teto de contribuição do grupo familiar também será elevado de 6,5% para 9%.

Continua após a publicidade

“Com o aumento desse teto para 9%, a gente vai ter que contribuir mais. Esse aumento significa 28,6%”, afirma o funcionário. Segundo ele, a mudança pesa ainda mais porque o reajuste salarial negociado representa ganho real de 0,6%. “A gente está tendo a correção da inflação, mas 0,6% é aumento real. Então, na prática, o salário da gente vai diminuir, a renda vai diminuir.”

Outro ponto de reclamação é o aumento do teto anual de coparticipação. Atualmente, o funcionário deixa de pagar a parcela de 30% depois de atingir 3.600 reais em gastos no ano. Pela nova proposta, o limite subiria para 4.700 reais, aumento de 30,6%.“A Caixa está querendo subir esse valor para 4.700, que é 1.100 a mais”, diz o funcionário.

Os valores cobrados pelos dependentes também estão entre as mudanças contestadas. A mensalidade de dependentes diretos com mais de 21 anos passaria de 480 para 560 reais, alta de 16,7%. Além disso, a coparticipação em consultas de pronto-atendimento subiria de 75 para 120 reais, aumento de 60%. “Você vê, tem gente que tem cinco filhos, e aí vai pagar cinco vezes 560”, afirma o funcionário.

Continua após a publicidade

A fonte também critica a cobrança mínima de 50 reais por dependente, que, segundo ele, ficaria fora do limite de 9% da renda familiar. Para o funcionário, a mudança pode aumentar ainda mais as despesas de famílias com vários dependentes. “Esses são os principais gargalos dessa proposta que ela apresentou.”

Outro ponto citado é a situação dos empregados contratados a partir de 2018. Segundo o funcionário, eles não têm direito de permanecer no plano após a aposentadoria, o que cria diferenças entre trabalhadores da mesma empresa.

A fonte também critica a cobrança de uma 13ª mensalidade do plano, feita junto com o 13º salário. “A gente paga 13 prestações por ano, em vez de 12, que era o que a gente pagaria se a gente tivesse um plano privado.”

Continua após a publicidade

Para o funcionário, o conjunto das mudanças ameaça o modelo de solidariedade do Saúde Caixa. Ele afirma que empregados mais jovens e com salários maiores contribuem proporcionalmente mais para permitir que trabalhadores de menor renda e aposentados permaneçam no plano.

“Eu pago proporcionalmente mais para possibilitar que as outras pessoas que ganham menos tenham o mesmo direito do plano”, afirma.

A fonte também diz que o aumento dos custos pode levar funcionários a deixar o Saúde Caixa e migrar para planos privados. Segundo ele, isso poderia elevar ainda mais o custo médio do plano.

Continua após a publicidade

“Muita gente está saindo do plano e indo para plano de mercado, porque fica mais em conta. E quando as pessoas saem do plano, prejudica, porque o custo aumenta também.”

O funcionário também defende que a Caixa volte a bancar uma parcela maior das despesas. Segundo ele, antes das mudanças no modelo de custeio, a empresa arcava com 70% dos custos e os empregados com 30%. “A gente está pedindo que não tenha teto e que volte o modelo de custeio 30%, 70%”, conclui.

Em nota, a Caixa disse que segue empenhada na construção de uma solução que preserve os interesses dos empregados, da instituição, dos clientes e da sociedade brasileira. Desde o início da campanha salarial, a CAIXA mantém diálogo permanente com as representações dos empregados, buscando uma solução equilibrada e sustentável para todas as partes.

Continua após a publicidade

Durante o movimento, os clientes podem utilizar normalmente os canais digitais e remotos do banco, com destaque para o App CAIXA, que reúne diversos serviços e transações bancárias. Também estão disponíveis o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS.

O atendimento telefônico está disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). Além das agências, a rede física de atendimento da CAIXA disponibiliza caixas eletrônicos, unidades lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui (CCA) e terminais da rede Banco24Horas.

A localização das lotéricas e CCAs pode ser consultada na página de atendimento do banco. Com a rejeição da proposta pela maioria das assembleias, a greve dos empregados da Caixa será mantida. O Comando Nacional dos Bancários deverá se reunir para definir os próximos passos da negociação com o banco.

Publicidade
TAGS:
Bancos
Caixa Econômica Federal
Economia
Empresa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).