Greve geral: Confira onde metrô, trens e ônibus devem parar no país

Em todo o país, trabalhadores do setor de transporte, bancários e professores anunciaram que vão aderir à greve geral contra o projeto de reforma da Previdência, na sexta-feira, 14. Motoristas, cobradores, metroviários, ferroviários, portuários e demais categorias ligadas ao ramo do transporte de diversos estados já aprovaram a adesão em assembleia, de acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Nas principais capitais (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro), os trabalhadores do transporte prometem cruzar os braços.

Confira onde o setor de transporte anunciou que vai parar, segundo a CUT:

SÃO PAULO

Capital

Cerca de 50 mil motoristas e cobradores do transporte coletivo prometem parar. Metroviários anunciaram paralisação de 24 horas em todo o sistema. Ferroviários da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) também aprovaram adesão, em assembleia. “Vamos fazer uma grande greve junto com as demais categorias, como metalúrgicos, professores, bancários, químicos, o pessoal dos Correios e todas as demais categorias profissionais. Amanhã não tem metrô, não tem ferrovia, não tem ônibus, não tem ninguém trabalhando”, afirmou Wagner Fajardo, coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A Justiça concedeu liminares (decisão provisória) que determinam o funcionamento do Metrô, da CPTM e a circulação de ônibus em São Paulo, mas a adesão à greve está mantida, segundo líderes de centrais sindicais.

Guarulhos e Arujá

Na região metropolitana de São Paulo também haverá paralisação dos ônibus. Os cerca de oito mil condutores do transporte municipal e intermunicipal (EMTU) também aprovaram adesão à greve geral.

ABC paulista

Na região do ABCD paulista, que abrange as cidades de Ribeirão Pires, São Caetano, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra, os motoristas e cobradores vão aderir à paralisação.

Sorocaba e região

Cerca de 10 mil motoristas e cobradores do transporte urbano, fretamento, rodoviário e suburbano de Sorocaba e de 44 cidades da região – desde a divisa do Paraná até Araçariguama – vão parar por 24 horas.

Vale do Paraíba

Já no Vale do Paraíba, que abrange as cidades de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Guaratinguetá, os cerca de 10 mil trabalhadores que atendem a região, sendo 6.500 condutores do transporte urbano, rodoviários e fretamento, cruzarão os braços na greve geral.

ALAGOAS

Cerca de 4.500 rodoviários de Maceió aprovaram em assembleia adesão à greve geral. A paralisação afetará as principais linhas de ônibus que circulam na cidade, que são: Real Alagoas, Cidade Maceió, São Francisco, Veleiro – urbano e interestadual. Em Maceió, o metrô também não deve funcionar. Os metroviários aderiram à paralisação e cruzarão os braços por 24 horas.

BAHIA

Cerca de 18 mil rodoviários, motoristas e cobradores do transporte urbano, intermunicipal e fretamento, que atuam em Salvador e em Feira de Santana também vão parar. O transporte sobre trilhos, também. Os metroviários da CCR Bahia e os ferroviários da Companhia de Transportes da Bahia aprovaram participação na greve.

BRASÍLIA

No Distrito Federal, os rodoviários, condutores e cobradores aprovaram em assembleia a adesão à paralisação de 24 horas. São aproximadamente 12 mil trabalhadores. O metrô também não funcionará por 24 horas na capital federal.

ESPÍRITO SANTO

Em Vitória, na capital, o Sindicato dos Rodoviários do Estado do Espírito Santo notificou o sindicato patronal sobre a adesão da categoria à paralisação. Os trabalhadores em transportes dos setores urbanos, suburbanos, rodoviários, fretamento e de carga irão cruzar os braços. São aproximadamente 40 mil trabalhadores que operam nas principais linhas da cidade de Vitória.

MINAS GERAIS

Em Belo Horizonte, os metroviários também prometem cruzar os braços. A categoria aprovou a paralisação em assembleia realizada na Estação Central do Metrô.

PARÁ

O Sindicato dos Trabalhadores do Trânsito (Sindtran) promete paralisar integralmente o Detran-PA em todos os 51 municípios onde tem unidades de atendimento. A categoria também fará ato público com carro de som na Avenida Augusto Montenegro, em frente à Sede da Autarquia de Trânsito, em Belém.

PARAÍBA

Em João Pessoa, o metrô não deve funcionar nesta sexta-feira (14), greve geral da classe trabalhadora contra a reforma da Previdência. Os metroviários aprovaram adesão à paralisação que promete parar o Brasil.

PERNAMBUCO

Os metroviários aprovaram, em assembleia, a adesão à greve geral. Segundo a Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST), que também organiza a greve junto com a CUT e demais centrais, haverá paralisação dos rodoviários em Boa Vista e Petrolina.

PIAUÍ

Em Teresina, os metroviários também vão parar contra a reforma da Previdência, em defesa da educação e por mais empregos.

RIO DE JANEIRO

O Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis, que representa cerca de 2.600 trabalhadores na base, aprovou a participação na greve geral.

RIO GRANDE DO NORTE

Nas cidades de Natal e Mossoró, haverá paralisação também. Os cerca de 8.000 rodoviários do transporte urbano cruzarão os braços por 24 horas. Em Natal, os metroviários também aderiram à paralisação e o metrô não funcionará por 24 horas.

RIO GRANDE DO SUL

Em Porto Alegre, os metroviários aderiram à greve geral e anunciaram a paralisação do metrô por 24 horas.

SANTA CATARINA

Em Florianópolis, em os motoristas e cobradores de ônibus também irão cruzar os braços na greve geral do dia 14 de junho.