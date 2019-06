Greve geral ao vivo: acompanhe paralisações e protestos pelo país

Em todo o Brasil, trabalhadores de diversas categorias prometem cruzar os braços, nesta sexta-feira, 14, contra a reforma da Previdência, em defesa da educação e por mais empregos. Organizada pela CUT e demais centrais sindicais – CTB, Força Sindical, CGTB, CSB, UGT, Nova Central, CSP-Conlutas e Intersindical -, a greve ganhou a adesão de bancários, professores, metalúrgicos, químicos, portuários, metroviários, motoristas, cobradores, caminhoneiros, trabalhadores da educação, da saúde, servidores públicos federais, estaduais e municipais, entre outras categorias que aprovaram a paralisação em assembleias.

Acompanhe ao vivo as paralisações e protestos contra a reforma da Previdência

06:10: Metrô de SP opera parcialmente nas Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha

Pelo Twitter, o Metrô de São Paulo informou, por volta das 6h, que as Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha passaram a operar de forma parcial.

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, privatizadas, operam normalmente.

06:05 – Rodízio de veículos está valendo em SP

O rodízio municipal de veículos está mantido nesta sexta-feira,14, segundo nota divulgada pela Prefeitura de São Paulo na tarde de quinta-feira, 13. A administração municipal informou que vai monitorar a situação do trânsito durante todo o dia. Também está mantida a zona máxima de restrição a fretados e as regras de utilização da Zona Azul em toda a cidade de São Paulo.

SP: 20% dos ônibus operam no Terminal Dom Pedro II

No Terminal Dom Pedro II, localizado na região central de São Paulo, cerca de 20% dos ônibus circulam pela manhã, segundo operadora. O local é o ponto inicial do Expresso Tiradentes, que funciona com intervalos prolongados.

Expresso Tiradentes Expresso Tiradentes

5:41 – Circulação normal dos ônibus da Ecofrotas na Zona Leste de São Paulo

Cerca de 230 ônibus da Ecofrotas da Prefeitura de São Paulo circularão normalmente nesta sexta-feira. Os veículos estão saindo do estacionamento localizado próximo ao metrô Carrão, na Zona Leste da capital paulista. Segundo o inspetor do local, que preferiu não ter o nome identificado, nenhum ônibus permanecerá na garagem.

Ecofrotas (Giovanna Romano/ VEJA) Ecofrotas (Giovanna Romano/ VEJA)

05:40 – Linhas 4-Amarela e 5-Lilás são as únicas a operar no Metrô de SP

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo confirmou em assembleia realizada na quinta-feira, 13, adesão à greve geral contra o projeto de reforma da Previdência. Foram atingidas as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, que estão paralisadas nesta sexta-feira.

Já as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, privatizadas, operam normalmente.

#metrosp No momento, Linhas 1, 2, 3 e 15 paralisadas. Linhas 4-Amarela e 5-Lilás em operação. Saiba mais: https://t.co/5LLCpftvrC pic.twitter.com/erwqL6hz9z — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) June 14, 2019

05:30- CPTM opera normalmente em SP

Na noite de quinta-feira, os ferroviários da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM), que haviam aprovado a adesão à greve, em assembleia, anunciaram funcionamento normal do serviço e uma estratégia especial para compensar a paralisação do Metrô. Os trens começaram a circular às 4h, como de costume.

Atenção: Devido à possível paralisação dos metroviários, a CPTM adotará estratégias diferenciadas em sua operação. pic.twitter.com/gSRRtVnUnF — CPTM (@CPTM_oficial) June 13, 2019

05:10 – Trabalhadores do transporte aderem à greve geral na maioria dos estados

Em todo o país, trabalhadores do setor de transporte, bancários e professores anunciaram que vão aderir à greve geral contra o projeto de reforma da Previdência. Motoristas, cobradores, metroviários, ferroviários, portuários e demais categorias ligadas ao ramo do transporte de diversos estados já aprovaram a adesão em assembleia. Nas principais capitais (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro), os funcionários de empresas de transporte prometem cruzar os braços.

Confira aqui onde o setor de transporte anunciou que vai parar, segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT).

05:01 – Segurança no Planalto

O Planalto terá esquema de segurança extra, em função da greve geral marcada para esta sexta-feira, 14, segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. No Diário Oficial da União, Sergio Moro autorizou o uso da Força Nacional para proteger a sede do Ministério da Educação (MEC), visando “a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, na defesa dos bens e dos próprios da União”