Greve dos caminhoneiros: líder convoca manifestação para esta segunda-feira

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O presidente da Abrava, Wallace Landin (Chorão), convocou greve de caminhoneiros a partir desta segunda (13) pela aprovação da MP do Piso do Frete, que expira dia 16/7. Ele critica a não votação no Senado por Davi Alcolumbre e prevê paralisação nacional caso não haja avanço na pauta.

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O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landin, conhecido como Chorão, convocou uma paralisação entre os seus colegas de profissão para esta segunda-feira, 13.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Chorão convoca os caminhoneiros brasileiros para uma greve a partir das 0h desta segunda-feira. “Os portos irão parar, a gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018”, diz Chorão.

Greve dos caminhoneiros: a crise de 2018 pode voltar?

A categoria reivindica a aprovação da Medida Provisória do Piso do Frete, que perde a validade no próximo dia 16 de julho caso não seja aprovada pelo plenário do Senado. Procurado por VEJA, Chorão não retornou sobre o assunto.

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Manifestação

No vídeo, o presidente da Abrava diz que a greve não acontecerá por uma convocação da categoria, mas sim por “culpa do senador Davi Alcolumbre que não colocou em votação da Medida Provisória do Piso do Frete”.

A Medida Provisória nº 1.343/2026, conhecida como MP do Piso do Frete, endurece as regras para garantir o cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário de cargas. O principal objetivo é impedir que embarcadores e transportadoras contratem serviços por valores inferiores aos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Greve dos caminhoneiros: a crise de 2018 pode voltar?

A MP foi assinada em 19 de março de 2026 e já recebeu o aval da Câmara dos Deputados. Para não perder a validade, o texto precisa ser aprovado pelo plenário do Senado até 16 de julho. Até o momento, porém, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda não incluiu a proposta na pauta de votações.

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Em entrevista a VEJA, na última sexta-feira, Landim afirmou que a demora decorre da disputa política entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Segundo ele, após o embate entre os dois em torno da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), Alcolumbre teria prometido, nos bastidores, não levar à votação projetos assinados pelo governo.

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No vídeo publicado nas redes socias, Chorão afirma que terá uma sinalização da votação até esta terça-feira. Caso isso não aconteça, a greve tende a piorar. “Davi Alcolumbre, você foi avisado, agora você segura”, conclui Landin.