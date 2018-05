Greve de caminhoneiros pode afetar abastecimento de água no Rio, diz Cedae

Começam a ficar cada vez mais dramáticos os reflexos da paralisação dos caminhoneiros nas estradas de todo o país. Nesta quinta-feira, 24, o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Cedae, empresa estadual de distribuição de água e tratamento de esgotos, divulgaram um comunicado afirmando que os bloqueios das carretas nas rodovias podem provocar a redução da produção de água em todo o Estado.

O governo fluminense e a empresa afirmaram que estão em contato com os fornecedores de produtos químicos e órgãos competentes a fim de evitar que haja atrasos e interrupção no fornecimento, como forma de garantir o tratamento de água nas estações operadas pela Cedae.

Segundo a companhia, os quatro dias de greve já provocaram baixa no estoque de produtos químicos, e que a empresa “permanecerá agindo para que suas atividades de produção continuem sem interrupção”.

No comunicado, a Cedae pede que a população do Estado do Rio de Janeiro economize água até que seja restabelecida a normalidade na entrega dos produtos químicos necessários ao tratamento.