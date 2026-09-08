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Economia

Greve de bancários avança pelo país e deve afetar atendimento em bancos públicos

Paralisação foi aprovada após rejeição de propostas em meio a campanha salarial; Caixa e Banco do Brasil estão entre principais instituições atingidas

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 18h25
Bancários devem terminar greve nesta terça
Greve dos bancários em 2016 (Peter Leone/Futura Press)
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Bancários de diferentes regiões do país iniciam greves nesta semana após assembleias rejeitarem as propostas apresentadas pelos bancos durante as negociações da campanha salarial de 2026. A mobilização envolve principalmente funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, além de trabalhadores de outras instituições em algumas localidades.

As paralisações foram aprovadas pelas bases sindicais depois que os trabalhadores avaliaram as propostas para a renovação dos acordos coletivos. No caso da Caixa, os empregados rejeitaram a proposta e aprovaram a greve em diversas regiões. No Banco do Brasil, também houve rejeição em parte das bases, com sindicatos cobrando a retomada das negociações.

A mobilização ocorre no contexto da campanha nacional dos bancários, que reúne reivindicações relacionadas a reajustes salariais, manutenção de direitos e condições de trabalho. A categoria também discute cláusulas específicas dos acordos coletivos de cada banco.

A orientação dos sindicatos é que a paralisação tenha início a partir das datas aprovadas em cada assembleia e siga por tempo indeterminado enquanto não houver um novo acordo. A abrangência do movimento, no entanto, varia conforme as decisões das entidades sindicais locais.

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Para os clientes, a greve pode reduzir o atendimento presencial nas agências atingidas. Os canais digitais e eletrônicos dos bancos, como aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e Pix, continuam sendo alternativas para operações que possam ser realizadas por esses meios.

Confira a situação atual de cada estado do país:

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Região Norte

Acre (AC) – Greve na Caixa, Banco do Brasil (BB) e Banco da Amazônia a partir de 11/09;

Amapá (AP) – Greve na Caixa, BB e Banco da Amazônia a partir de 10/09;

Amazonas (AM) – Greve geral dos bancários a partir de 10/09;

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Pará (PA) – Greve geral dos bancários desde 4/09. Cerca de 70% das agências e postos de atendimento bancário de todo o estado fecharam durante a paralisação;

Rondônia (RO) – Greve na Caixa a partir de 10/09. BB rejeitado e solicitada reabertura de negociações;

Roraima (RR) – Greve geral dos bancários a partir de 10/09. BB respondeu marcando retomada das negociações do ACT específico na tarde desta terça-feira, 8;

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Tocantins (TO) – Greve na Caixa e BB a partir de 10/09.

Região Nordeste

Alagoas (AL) – Greve na Caixa a partir de 10/09. BB rejeitado e solicitada reabertura de negociações;

Bahia (BA) – Greve na Caixa, BB e Banco do Nordeste a partir de 10/09;

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Ceará (CE) – Greve na Caixa e BB a partir de 10/09;

Maranhão (MA) – Greve geral dos bancários a partir de 08/09;

Paraíba (PB) – Greve na Caixa e BB a partir de 10/09. BB respondeu marcando retomada das negociações do ACT específico na tarde desta terça-feira, 8;

Pernambuco (PE) – Greve na Caixa a partir de 10/09. BB rejeitado e solicitada reabertura de negociações;

Piauí (PI) – Greve na Caixa e BB a partir de 10/09;

Rio Grande do Norte (RN) – Greve geral dos bancários a partir de 08/09;

Sergipe (SE) – Greve na Caixa, BB e Banco do Nordeste a partir de 10/09.

Região Centro-Oeste

Distrito Federal (DF) – Greve na Caixa a partir de 10/09. BB rejeitado e solicitada reabertura de negociações;

Goiás (GO) – Greve na Caixa a partir de 08/09. BB rejeitado e solicitada reabertura de negociações;

Mato Grosso (MT) – Greve na Caixa a partir de 10/09. BB rejeitado e solicitada reabertura de negociações;

Mato Grosso do Sul (MS) – Greve na Caixa a partir de 10/09.

Região Sudeste

Espírito Santo (ES) – Greve na Caixa, Banco do Brasil, Banestes e Banco do Nordeste a partir de 10/09;

Minas Gerais (MG) – Greve na Caixa e BB a partir de 10/09;

Rio de Janeiro (RJ) – Greve na Caixa a partir de 10/09. BB rejeitado e solicitada reabertura de negociações;

São Paulo (SP) – Greve na Caixa a partir de 10/09.

Região Sul

Paraná (PR) – Greve na Caixa a partir de 10/09, greve no BB a partir de 10/09 nos seguintes Sindicatos: Cascavel, Cianorte, Goioere, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e União da Vitória. Rejeitaram a greve os Sindicatos dos Bancários de Foz do Iguaçu, Maringá e Telêmaco Borba;

Rio Grande do Sul (RS) – Greve na Caixa a partir de 10/09. BB e Banrisul rejeitados e solicitada reabertura de negociações;

Santa Catarina (SC) – Rejeitados Caixa, BB, Banrisul e Fenaban. Em todos, houve solicitação de reabertura das negociações.

Nos estados em que foi solicitada a reabertura de negociações com o Banco do Brasil, a entidade as marcou para o fim da tarde desta terça-feira, 8.

Procurado por Veja Negócios, o BB informou, em nota, que “participa da mesa única da Fenaban, com presença de todos os bancos, nas quais são debatidas as questões gerais da categoria bancária, incluindo o índice de reajuste. Além disso, o Banco possui uma mesa específica com as entidades sindicais nas quais são tratadas as questões do funcionalismo do BB. Para a data base de 2026, foram realizadas várias rodadas de negociação, que resultaram na proposta apresentada às entidades sindicais e aprovada em diversas assembleias em todo o país.”

Também procurada por VN, a Caixa Econômica Federal afirmou que “mantém aberto o diálogo com as entidades representativas dos empregados e segue empenhada na construção de uma solução para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), pautada pela valorização dos empregados, pela sustentabilidade da instituição e pelo compromisso com a continuidade dos serviços prestados à sociedade.”

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TAGS:
Banco do Brasil
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