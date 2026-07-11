Governo tira 2,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família das bets; 900 mil já saíram voluntariamente

Um total de 2,8 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família ou o Benefícios de Prestação Continuada (BPC), os dois principais programas de auxílio à pobreza no país, foram bloqueados das plataformas de apostas online, as bets, de acordo com um novo levantamento feito pelo Ministério da Fazenda e confirmado a VEJA.

Trata-se de uma medida que segue uma decisão do fim de 2024 do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que o governo implementasse medidas para coibir a participação dos beneficiários de programa social nas plataformas de aposta. O pente-fino feito pela Fazenda vem poucos dias depois do novo conjunto de regras do governo que endurece a publicidade das bets no Brasil. Elas foram publicadas nesta semana e passam a valer a partir de 17 de julho.

O Bolsa Família e o BPC, somados, são pagos a 25 milhões de pessoas. Os beneficiários já são proibidos, desde um conjunto de novas normas feitas pela Fazenda no ano passado, de fazer ou possuir cadastro nas bets. O novo bloqueio diz respeito às 2,8 milhões de contas que ainda permaneciam ativas.

Exclusão voluntária

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O Ministério da Fazenda também informa que, além destes, já passou dos 900.000 o número de pessoas, tanto de dentro quanto de fora dos programas, que pediram voluntariamente a sua exclusão dessas plataformas. Isso pode ser feito por meio da plataforma de autoexclusão, lançada pelo próprio ministério no fim do ano passado.

Por meio dela, qualquer pessoa pode pedir que seu CPF fique bloqueado para cadastros nos aplicativos e sites de apostas. A medida alcança todas as plataformas que são regularizadas no país. O período de duração do bloqueio pode ser decidido e administrado pelo próprio usuário. A autoexclusão das bets pode ser feita pela internet, usando a conta gov.br. Atualmente, há 925.000 pessoas com o CPF bloqueado nas bets por meio da plataforma de autoexclusão, de acordo com a Fazenda.

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15% do Bolsa Família em bets

Um levantamento feito pelo Banco Central em 2024 mostrou que, em um mês, cerca de 5 milhões pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família fizeram alguma aposta online, movimentando 3 bilhões de reais, considerados pagamentos para as apostas feitos apenas por meio do pix.

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É o equivalente a cerca de 15% de tudo o que o que governo paga em Bolsa Família para as famílias atendidas, um valor que giram em torno dos 20 bilhões de reais ao mês, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. O Bolsa Família beneficia, atualmente, 19 milhões de pessoas.

No mesmo mês verificado pelo BC, um total de 25 milhões de brasileiros tinham feito ao menos um jogo em bets, movimentando cerca de 21 bilhões de reais, em conjunto.