Governo terá de cortar R$ 9 bilhões do Orçamento, para compensar gambiarra

O governo federal enviou uma proposta orçamentária, no último dia de agosto, bastante apertada para o ano de 2023. Sem as reformas necessárias para acomodar as despesas dentro do teto de gastos, as despesas obrigatórias continuaram a crescer e ocupam 93% do espaço do teto, resultando em cortes nas despesas discricionárias, que somarão 99 bilhões de reais, em especial nos investimentos públicos. Mas, como existe a necessidade de pagar o Auxílio Brasil e as emendas parlamentares, sobrou para os investimentos públicos o menor patamar histórico, de apenas 22,4 bilhões de reais, o equivalente a 0,21% do PIB.

Para piorar a situação, a mudança no cálculo do teto de gastos – manobra realizada pelo governo no ano passado, por meio da PEC dos Precatórios, para poder acomodar o aumento dos benefícios sociais previsto para 2022 e que adiou o pagamento dos precatórios – se virou agora contra o próprio governo, e vai exigir um corte de 9 bilhões de reais na previsão de investimentos contida no texto.

Para entender o motivo desse problema, é preciso lembrar das mudanças trazidas pela PEC dos Precatórios, aprovada em dezembro de 2021. Essa regra alterou a regra do cálculo do teto de gastos, como forma de ganhar um espaço de 83 bilhões de reais e ser possível pagar 400 reais no Auxílio Brasil. Anteriormente, a referência para reajustar o teto do ano seguinte era o IPCA corrido em 12 meses até junho. O texto mudou o reajuste para passar a ser de acordo com o IPCA do ano completo, até dezembro. O governo queria promover esta mudança porque, em 2021, a inflação disparou mais fortemente no segundo semestre, assim, o teto de gastos ficou maior para 2022, um ano eleitoral, do que se a contagem fosse até o fim do primeiro semestre.

Agora, a tendência mudou e o feitiço se voltou contra o feiticeiro, uma vez que a inflação está caindo no segundo semestre. O IPCA em 12 meses até o fim de junho era de 11,9%. Mas, com a deflação de de 6,5% ao final do ano. Assim, o teto de gastos ficará bem menor para 2023 do que seria se não tivesse sido aprovada a PEC dos Precatórios.

Como se as gambiarras não fossem suficientes, o governo protagonizou uma manobra curiosa no texto do orçamento, O normal para qualquer governo é divulgar previsões mais otimistas para a economia, até como forma de melhorar o clima de negócios. Em especial, em períodos eleitorais. Nos últimos tempos, as expectativas do Ministérios da Economia para o PIB, por exemplo, têm ficado bem acima das feitas pelo mercado financeiro e as de inflação costumam ficar abaixo. Mas, no texto de projeto de orçamento eles projetaram para 2022 uma inflação de 7,2%, ou seja, de 1,2 ponto percentual acima do mercado. Isso garantiu 9 bilhões de reais a mais para o teto de gastos, que provavelmente precisarão ser cortados. Como o governo vai resolver essa questão será conhecido nos próximos meses.