ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Governo tem semana decisiva para destravar fim da 6×1 antes das eleições

Planalto tenta deixar PEC pronta para votação no esforço concentrado do Senado, mas ainda precisa vencer resistências sobre calendário, transição e impacto

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 10h45 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h59
Deputadas usam camisetas favoráveis ao fim da escala 6x1 ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta - 27/05/2026
Votação na Câmara da PEC que estabelece o fim da jornada 6x1 (Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Divulgação)
Continua após publicidade
Governo tem semana decisiva para destravar fim da 6×1 antes das eleições Priorizar nos meus resultados Google

O governo entra nesta semana numa corrida para tentar garantir a votação do fim da escala 6×1 antes das eleições. A PEC chegou finalmente à Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, na sexta-feira (21), o senador Omar Aziz (PSD-AM) foi escolhido relator. O próximo passo será definir se há condições políticas e regimentais para levar o texto ao plenário já no esforço concentrado marcado para 31 de agosto a 4 de setembro.

A janela é curta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), incluiu publicamente a PEC entre as prioridades do próximo esforço concentrado, ao lado da PEC da Segurança e do projeto dos minerais críticos. Mas aliados dizem que o compromisso assumido até agora foi de fazer a proposta andar — e não necessariamente de concluir sua votação antes de outubro.

Para o Planalto, a diferença é relevante. O fim da 6×1 virou uma das principais bandeiras trabalhistas de Lula na campanha. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reconheceu na semana passada o risco de o tema perder força depois das eleições e tem defendido que o Congresso aproveite a mudança ainda neste ano.

Siga
Continua após a publicidade

O texto aprovado pela Câmara reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, garante dois dias de repouso remunerado e impede redução salarial. A implementação é gradual, com transição de até 14 meses. Se o Senado mantiver o texto integralmente, a PEC poderá seguir para promulgação; qualquer alteração de mérito a devolveria à Câmara e tornaria ainda mais apertado o calendário antes da eleição.

Continua após a publicidade

É justamente aí que está outra frente de pressão. Entidades empresariais tentam ampliar o período de adaptação e discutir mecanismos capazes de reduzir o impacto da mudança sobre setores mais dependentes de mão de obra. Marinho já se manifestou contra a criação de compensações às empresas dentro da PEC, por avaliar que alterações poderiam atrasar novamente a tramitação.

Continua após a publicidade

A semana, portanto, deve mostrar se o aceno de Alcolumbre ao Planalto será convertido em calendário de votação. Com Omar Aziz na relatoria e a PEC formalmente destravada, o principal obstáculo deixa de ser fazer a proposta andar e passa a ser conseguir que ela ande rápido o suficiente para chegar ao plenário antes que a campanha eleitoral esvazie novamente o Congresso.

Publicidade
TAGS:
Congresso
Escala 6x1
Governo Lula
PEC
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).